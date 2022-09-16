Okan Buruk Konyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Icardi oynayabilecek durumda. 90 dakika olmasa da oyunun devamında kullanabiliriz. Bugün kullanmayı düşünüyoruz. Konyaspor iyi bir takım. Taraftarımızla birlikte serimizi üçüncü haftaya çıkarmak istiyoruz. Maç bitince lider olmak istiyoruz. Motive olacağımız birçok şey var. Geçen hafta iyi bir oyun oldu. Bu yüzden aynı takımla oynamak istedik. Çok da güçlü bir yedek kulübemiz var Maç 90 dakika. Kadro yaparken de zorlandık. 21 kişi bizi çok zorladı. İdmanlarda da zorlanıyoruz. Hepsi kaliteli ve oynayacak durumda. Lider olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.