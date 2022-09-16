Okan Buruk Galatasaray Konyaspor maçı sonrası konuştu!

Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un o sözleri;

"Zaman zaman çok kolay paslarla geçildik kendi sahamızda. 3 puan çok önemli. Ligin liderini yenip lider olduk. Gol yemeyen bir takıma gol attık. Geçen hafta oyun olarak daha mutluydum. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız"

"Galatasaray'ın ruhunda, genlerinde şampiyonluk zaten var. Zorlu bir fikstürü geride bıraktık. Yeni oluşan bir takıma göre iyi bir yerdeyiz. Oyun olarak çok daha gelişmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışı içerisinde olmak için elimizden geleni yapacağız"

"Taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Hedefimiz şampiyonluk. 4 büyükler bu sezon çok iddialı, diğer takımlar da iddialı şekilde geliyor. Güzel bir sezon var önümüzde"