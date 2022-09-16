Haberler Galatasaray Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Yaz transfer döneminde uzun pazarlıklar sonucu Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın yolunu tutan Marcao, yeni takımında beklemediği olaylarla karşı karşıya geldi. Sevilla'nın yeni sezona kötü bir başlangıç yapmasının ardından Brezilyalı stoper eleştiri oklarının hedefine geldi. Sevilla taraftarından yönetime Marcao isyanı geldi. Özellikle sakatlığıyla ilgili yaşanan son gelişme Sevilla'yı yıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 14:34
Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Marcao taraftarların tepkisini çekti.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Sarı-kırmızılıların temmuz ayında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği yıldız futbolcu Marcao, henüz takımında forma giymedi.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Takvim.com.tr'nin haberine göre; İspanyol taraftarlar da kötü sonuçların üst üste gelmesiyle Sambacı yıldızın durumunu sorgulamaya başladı.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

TARAFTAR ÇILDIRDI!
Sevilla taraftarları, Marcao'nun sakatlığı ile ilgili net açıklama yapılmaması üzerine kulüp yöneticilerine tehdide varacak sözler sarf etti.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Özellikle sosyal medyadan Sevilla Başkanı ve yönetimi hedef gösterildi.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Yeni takımı Sevilla'da sakatlığı nedeniyle 7 resmi maçı kaçıran Marcao, adeta İspanyol ekibini pişman etti.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Sakatlığı bir türlü atlatamayan Marcao için yeni bir iddia gündeme geldi.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

AMELİYAT OLMA İHTİMALİ YÜKSEK!
İspanya medyasına göre; Marcao'nun ameliyat olma ihtimali yüksek.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Brezilyalı stoperin operasyon geçirmesi halinde sahalara dönme süresi bir hayli uzayacak.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

İspanya La Liga'da ilk 5 maç sonunda sadece 1 kez kazanan Sevilla, 6 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City'ye evinde 4-0 kaybettikten sonra Kopenhag ile evinde golsüz berabere kaldı.

Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Galatasaray'da forma giydiği dönemde 141 maçta sahaya çıkan Marcao, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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