Marcao isyan ettirdi! Sevilla'yı yıkan haber

Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Marcao taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray'ın transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya sattığı Marcao taraftarların tepkisini çekti.
Sarı-kırmızılıların temmuz ayında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği yıldız futbolcu Marcao, henüz takımında forma giymedi.
Takvim.com.tr'nin haberine göre; İspanyol taraftarlar da kötü sonuçların üst üste gelmesiyle Sambacı yıldızın durumunu sorgulamaya başladı.
TARAFTAR ÇILDIRDI!
Sevilla taraftarları, Marcao'nun sakatlığı ile ilgili net açıklama yapılmaması üzerine kulüp yöneticilerine tehdide varacak sözler sarf etti.
Özellikle sosyal medyadan Sevilla Başkanı ve yönetimi hedef gösterildi.
Sakatlığı bir türlü atlatamayan Marcao için yeni bir iddia gündeme geldi.
AMELİYAT OLMA İHTİMALİ YÜKSEK!
İspanya medyasına göre; Marcao'nun ameliyat olma ihtimali yüksek.
Brezilyalı stoperin operasyon geçirmesi halinde sahalara dönme süresi bir hayli uzayacak.
İspanya La Liga'da ilk 5 maç sonunda sadece 1 kez kazanan Sevilla, 6 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City'ye evinde 4-0 kaybettikten sonra Kopenhag ile evinde golsüz berabere kaldı.
Galatasaray'da forma giydiği dönemde 141 maçta sahaya çıkan Marcao, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Stoper mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcu, ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.
Marcao'nun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.