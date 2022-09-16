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GALATASARAY KONYASPOR SÜPER LİG MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı müsabakada tüm tribünlerin dolması bekleniyor. Galatasaray, ligin ikinci haftasında Giresunspor'a yenildikten sonra oynadığı 4 karşılaşmada kaybetmedi. Konyaspor ise ligin namağlup ekibi olarak liderlik koltuğunda oturuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 15:16
GALATASARAY KONYASPOR SÜPER LİG MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Gomis.

KONYASPOR: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovıc, Endri, Bytyqi, Muhammet, Muric.

43. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanırken, ikinci yarıda da Konyaspor evinde sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup etti.

EVİNDE 3. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray bu sezon ligde evinde 2 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, Giresunspor'a 1-0 kaybederken, Gaziantep FK'yı da 2-1'lik skorla yenildi.

7'GOLÜN 4'Ü BAFETIMBI GOMIS'TEN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılıların gollerinin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in dışında Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydederken, diğer golü ise Gaziantep FK oyuncusu Stelios Kitsiou kendi kalesine attı.
Konyaspor ise Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile birlikte ligde mağlup olmayan ve kalesini gole kapatan iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

SON 4 KARŞILAŞMADA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Giresunspor'a yenildikten sonra oynadığı 4 karşılaşmada kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Ümraniyespor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Cimbom, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Aslan, bu 4 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

ABDÜLKERİM BARDAKCI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezasını Kasımpaşa maçında tamamladı. Sezon başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Bardakcı, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez eski takımına karşı oynayacak.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak.

Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı.

Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan "Cimbom" statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

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