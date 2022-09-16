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Galatasaray - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor. Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan. Galatasaray Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 19:57 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 20:10
Galatasaray - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor.

Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan.

Galatasaray Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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