Galatasaray - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış gününde, şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında lider Konyaspor'u ağırlıyor.
Kazananın günü lider kapatacağı karşılaşmada iki takımın hedefi de 3 puan.
Galatasaray Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet Demir.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.