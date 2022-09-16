GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Galatasaray'ın 1 yıllığına Paris Saint-Germain'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ilişkisinin bitme noktasına geldiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın 1 yıllığına Paris Saint-Germain'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ilişkisinin bitme noktasına geldiği öne sürüldü.
Arjantin televizyonundan Socios del espectaculo'nun iddiasına göre Icardi ile Wanda Nara'nın evliliği krizde.
Gazeteci Mariana Brey ise Wanda Nara'nın uzun zamandır tandığı şarkıcı L-Gante ile yakınlaştığını dile getirdi.
İkilinin birbirlerini sosyal medyadan takip ettiği ve günden güne yakınlaştığı aktarıldı.
Brey, "L-Gante ile Wanda Nara derin bir arkadaşlığı paylaşıyorlar. Hatta birkaç hafta önce ikili aynı geceye katıldı. Açıkça gösterilen bir durum yok ancak dikkatleri üzerilerine çekiyorlar" dedi.
Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasının ardından Arjantin'de yayınlanan The Masked Singer adlı programa katılmak için ülkesine gitmişti.
Wanda Nara'nın yakınlaştığı iddia edilen L-Gante, 2000 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.
15 yaşında müzik sektörüne atılan L-Gante'nin gerçek adı ise Elian Angel Valenzuela... Genç şarkıcının bir de kız çocuğu bulunuyor.
MAURO ICARDI KİMDİR?
19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.
Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.
İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.
1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.
Icardi, kariyerinde en çok Inter'de forma giydi.
Milano temsilcisinde 219 karşılaşmaya çıkarken 124 gol kaydetti.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...