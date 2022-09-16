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GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'den gelen iddialara göre Wanda Nara, 22 yaşındaki şarkıcı L-Gante ile yakınlaştı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:42
GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Galatasaray'ın 1 yıllığına Paris Saint-Germain'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ilişkisinin bitme noktasına geldiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Arjantin televizyonundan Socios del espectaculo'nun iddiasına göre Icardi ile Wanda Nara'nın evliliği krizde.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Gazeteci Mariana Brey ise Wanda Nara'nın uzun zamandır tandığı şarkıcı L-Gante ile yakınlaştığını dile getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

İkilinin birbirlerini sosyal medyadan takip ettiği ve günden güne yakınlaştığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Brey, "L-Gante ile Wanda Nara derin bir arkadaşlığı paylaşıyorlar. Hatta birkaç hafta önce ikili aynı geceye katıldı. Açıkça gösterilen bir durum yok ancak dikkatleri üzerilerine çekiyorlar" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasının ardından Arjantin'de yayınlanan The Masked Singer adlı programa katılmak için ülkesine gitmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Wanda Nara'nın yakınlaştığı iddia edilen L-Gante, 2000 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

15 yaşında müzik sektörüne atılan L-Gante'nin gerçek adı ise Elian Angel Valenzuela... Genç şarkıcının bir de kız çocuğu bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

MAURO ICARDI KİMDİR?

19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Kariyerine İspanyol ekibi Vecindario altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

Sırasıyla Barcelona altyapısı, Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli yıldız, forvet mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrılıyor mu? Arjantin'den çarpıcı iddia

1.81 cm boyundaki Mauro Icardi, PSG formasıyla çıktığı 92 karşılaşmada 38 gole imzasını attı.

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