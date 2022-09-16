GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Galatasaray, yaz transfer döneminin hızlı ekiplerindendi.
Galatasaray, yaz transfer döneminin hızlı ekiplerindendi.
Sarı-kırmızılılar kadrosunu, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi ve Milot Rashica ile güçlendirdi.
Yıldız isimleri kadrosuna katan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.
Kadrosuna kattığı isimlerden genç futbolcu Yusuf Demir'in yerli oyuncu statüsünde oynayıp oynamayacağı tartışma konusu oldu.
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, yaklaşık 1 ay önce statünün değişmesi için başvuru yaptı.
Yusuf Demir transferinden sonra da girişimlerini hızlandırdı.
Bu noktada Galatasaray'ın presi devam edecek.
Sezon devam ederken kuralın değiştirilemeyeceği belirtildi..
Devre arasından sonra durumun tekrar gündeme geleceği iddia edildi.
Süper Lig'de bu statü konusunun odağı haline gelen bir başka futbolcu daha oldu.
Kasımpaşa'nın futbolcusu Tırpan ile ilgili eleştirilerde gündeme geldi.
Annesi ve babası Türk olmayan Tırpan'ın yerli statüsünde oynaması tartışma konusu oldu.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu konuyla ilgili, "Yusuf Demir'in durumu kurala dayalı.
Bir oyuncu ben Türk'üm diyorsa şahsi fikrim Türk statüsünde oynamalıdır." ifadelerini kullandı.