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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılardan genç futbolcunun yerli statüsünde oynayıp oynayamayacağı kural hakkında sürpriz hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 11:12 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:24
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Kadrosuna kattığı isimlerden genç futbolcu Yusuf Demir'in yerli oyuncu statüsünde oynayıp oynamayacağı tartışma konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray, yaklaşık 1 ay önce statünün değişmesi için başvuru yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Yusuf Demir transferinden sonra da girişimlerini hızlandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Bu noktada Galatasaray'ın presi devam edecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Sezon devam ederken kuralın değiştirilemeyeceği belirtildi..

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Devre arasından sonra durumun tekrar gündeme geleceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Süper Lig'de bu statü konusunun odağı haline gelen bir başka futbolcu daha oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Kasımpaşa'nın futbolcusu Tırpan ile ilgili eleştirilerde gündeme geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Annesi ve babası Türk olmayan Tırpan'ın yerli statüsünde oynaması tartışma konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Belözoğlu konuyla ilgili, "Yusuf Demir'in durumu kurala dayalı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da flaş Yusuf Demir gelişmesi! Yerli statüsünde oynayacak mı?

Bir oyuncu ben Türk'üm diyorsa şahsi fikrim Türk statüsünde oynamalıdır." ifadelerini kullandı.

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