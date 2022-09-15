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Kimse eğip bükmesin!

Bu dönem yapılan transferlerdeki itina, hesap şekli daha önce hiç olmadı. Bazı sataşmalar oluyor. İnsanlar inanmak da istemiyor. İcardi’nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar. PSG'den kiraladığımız İcardi'nin maaşı sadece 750 bin euro... Bu sezon 20 gol atarsa 75 bin euro da bonusu var. Sadece Mertens'e 1.2 milyon euro imza parası ödedik. Kimse eğip bükmeye çalışmasın.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Kimse eğip bükmesin!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eylül ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda görevde oldukları 3 aylık sürede yaptıklarını anlatırken, "Özellikle geçen seneyi unutturmak amacıyla bu sezon daha fazla başarıya odaklandık" dedi. Yaptıkları transferlerin dünya çapında ses getirdiğini aktaran Özbek, 'çok para harcandı' şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi. Galatasaray Başkanı, "İnsanlar haklı. Geçmişte yapılan transferlerden edinilen algı bu döneme de yansıyor. Ancak durum öyle değil. Gelen oyunculara verilen bonservis bedelleriyle elde ettiğimiz gelirlerin farkına baktığımızda kasamızdan yaklaşık 5 milyon euro çıktı. Oynadığımız 6 maçta takımımızı izlediniz. İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene hepimizi gururlandıracak bir takım oluşturduk" diye konuştu.

"Transferde Galatasaray'ın kuruşunun hesabını yaptık ve ona göre hareket ettik" diyen Özbek şöyle devam etti: Bu dönem yapılan transferlerdeki itina, hesap şekli daha önce hiç olmadı. İnsanlar inanmak da istemiyor. İcardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar. PSG ile yapılan anlaşma çerçevesinde maaşına 750 bin euro katkımız var. Kimse bunu başka türlü eğip bükmeye çalışmasın. 20 gol atarsa 75 bin euro da bonus vereceğiz. 'İmza parası' deniyor. Bu laflardan dolayı belli bir seviyede kıskançlık olduğunu da düşünüyorum. Sadece bonservisi elinde olan Mertens'e 1 milyon 200 bin euro imza parası verdik. Bunun haricinde kim ne derse desin! Tüm anlaşmalarımız hukuk kuralları dahilindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz."

Galatasaray'da 'barış ortamı, mali bağımsızlık ve sportif başarı' sözü verdiklerini aktaran Özbek, "Seçim sürecinden sonra yaklaşık 3 aylık zaman geçti. Seçimden önce genel kurul üyelerimize bazı vaatlerde bulunduk, yapacağımız işleri anlatmaya çalıştık. Birçok konu vardı ama söylemlerimiz içinde 3 konu en önemlileriydi. Birincisi Galatasaray'da barışın sağlanması ve sevgi ikliminin oluşturulması... Çok seviniyorum, çok mutluyum. Bu iklimi oluşturduğumuzu görüyorum" diye konuştu.

GECEN SEZONU ELESTİRDİ

Galatasaray Başkanı, tüm branşlarda altyapıdan önemli katkılar alacaklarını belirterek, "Özellikle futbolda dünya markası yıldız isimlerle altyapıdan çıkan genç oyuncuları harmanlayacağız. Takımın sadece gençleştirme yoluyla başarılı olmasının mümkün olmadığını geçen sezon gördük. Yeni bir proje yapmamız lazımdı. Altyapıdan gençlerin gelişmesi için yıldız isimlerle oynaması gerek. Hagi ile oynayan genç oyuncularımız başarılı oldu, Avrupa'ya gitti. Sneijder, Drogba ile oynayanlar başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

LOCA VE KOMBİNE KALMADI

Başkan Dursun Özbek, taraftarların özellikle yeni transferlerin ardından loca ve kombine kartlara büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Her maçı kapalı gişe oynadıklarını kaydeden Özbek, "Daha önce teklif ettiğimiz, kombine almayan kişiler şu an çok üzgünler! Bana gelen kombine talebi inanılmaz fakat maalesef satışlarımız bitti. Daha bu (dün) sabah loca için bir arkadaş geldi. Kusura bakmayın, bitti!" dedi. Galatasaray Başkanı ayrıca, 2400 kişinin üye olmak için müracaat ettiğini ve adaletli bir dağılım yapacaklarını kaydetti.

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