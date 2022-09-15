Kimse eğip bükmesin!

"Transferde Galatasaray'ın kuruşunun hesabını yaptık ve ona göre hareket ettik" diyen Özbek şöyle devam etti: Bu dönem yapılan transferlerdeki itina, hesap şekli daha önce hiç olmadı. İnsanlar inanmak da istemiyor. İcardi'nin transferine kulp takmaya çalışıyorlar. PSG ile yapılan anlaşma çerçevesinde maaşına 750 bin euro katkımız var. Kimse bunu başka türlü eğip bükmeye çalışmasın. 20 gol atarsa 75 bin euro da bonus vereceğiz. 'İmza parası' deniyor. Bu laflardan dolayı belli bir seviyede kıskançlık olduğunu da düşünüyorum. Sadece bonservisi elinde olan Mertens'e 1 milyon 200 bin euro imza parası verdik. Bunun haricinde kim ne derse desin! Tüm anlaşmalarımız hukuk kuralları dahilindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak istiyoruz."
Galatasaray'da 'barış ortamı, mali bağımsızlık ve sportif başarı' sözü verdiklerini aktaran Özbek, "Seçim sürecinden sonra yaklaşık 3 aylık zaman geçti. Seçimden önce genel kurul üyelerimize bazı vaatlerde bulunduk, yapacağımız işleri anlatmaya çalıştık. Birçok konu vardı ama söylemlerimiz içinde 3 konu en önemlileriydi. Birincisi Galatasaray'da barışın sağlanması ve sevgi ikliminin oluşturulması... Çok seviniyorum, çok mutluyum. Bu iklimi oluşturduğumuzu görüyorum" diye konuştu.
GECEN SEZONU ELESTİRDİ
Galatasaray Başkanı, tüm branşlarda altyapıdan önemli katkılar alacaklarını belirterek, "Özellikle futbolda dünya markası yıldız isimlerle altyapıdan çıkan genç oyuncuları harmanlayacağız. Takımın sadece gençleştirme yoluyla başarılı olmasının mümkün olmadığını geçen sezon gördük. Yeni bir proje yapmamız lazımdı. Altyapıdan gençlerin gelişmesi için yıldız isimlerle oynaması gerek. Hagi ile oynayan genç oyuncularımız başarılı oldu, Avrupa'ya gitti. Sneijder, Drogba ile oynayanlar başarılı oldu" ifadelerini kullandı.
LOCA VE KOMBİNE KALMADI
Başkan Dursun Özbek, taraftarların özellikle yeni transferlerin ardından loca ve kombine kartlara büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Her maçı kapalı gişe oynadıklarını kaydeden Özbek, "Daha önce teklif ettiğimiz, kombine almayan kişiler şu an çok üzgünler! Bana gelen kombine talebi inanılmaz fakat maalesef satışlarımız bitti. Daha bu (dün) sabah loca için bir arkadaş geldi. Kusura bakmayın, bitti!" dedi. Galatasaray Başkanı ayrıca, 2400 kişinin üye olmak için müracaat ettiğini ve adaletli bir dağılım yapacaklarını kaydetti.