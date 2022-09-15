Kilidi Icardi açacak

Galatasaray'ın maç başına 13.3 şutla ligin en fazla şut atan ikinci takımı olmasına karşın sadece 7 gol bulması teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Beşiktaş 13.3 şutta 14, Fenerbahçe ise 12.6 şutta 15 gol buldu. Galatasaray aynı şekilde yüzde 60'lık oranla ligin en fazla topa sahip olan ikinci takımı durumunda...

Buruk, Mauro İcardi'nin takıma katılmasıyla daha efektif oynayacaklarına ve gol sorununu da çözeceğine inanıyor. Bu nedenle idman eksiği bulunan İcardi'yle yakından ilgileniyor.

Arjantinli golcü için özel program hazırlanırken İcardi'nin Konyaspor karşısında en azından ikinci yarıda forma giymesi hedefleniyor.



GOMİS BAŞTACI



Mauro İcardi'yle yakından ilgilenen Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'i de ihmal etmiyor. Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 7 golün 4'ünü atan Fransız yıldızı, kesmek gibi bir niyeti yok. Bafe Gomis, Konya karşısında da ilk 11'de forma giyecek.

Maçın skoruna göre ikinci yarıda İcardi veya Seferovic'in oyuna dahil olması planlanıyor.