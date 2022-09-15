Haberler Galatasaray GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligin iki formda ekibi de 3 puan için sahaya çıkacak. Nef Stadyumu'nda oyananacak maçta Abdülkadir Bitigen görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:16 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:30
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasıda ve sonrasında haberimizde yer alacak.

43. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanırken, ikinci yarıda da Konyaspor evinde sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup etti.

EVİNDE 3. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray bu sezon ligde evinde 2 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, Giresunspor'a 1-0 kaybederken, Gaziantep FK'yı da 2-1'lik skorla yenildi.

7'GOLÜN 4'Ü BAFETIMBI GOMIS'TEN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılıların gollerinin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in dışında Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydederken, diğer golü ise Gaziantep FK oyuncusu Stelios Kitsiou kendi kalesine attı.
Konyaspor ise Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile birlikte ligde mağlup olmayan ve kalesini gole kapatan iki takımdan biri konumunda bulunuyor.

SON 4 KARŞILAŞMADA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligin ikinci haftasında Giresunspor'a yenildikten sonra oynadığı 4 karşılaşmada kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Ümraniyespor'u 1-0, Gaziantep FK'yı 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Cimbom, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Aslan, bu 4 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

ABDÜLKERİM BARDAKCI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı cezasını Kasımpaşa maçında tamamladı. Sezon başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Bardakcı, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez eski takımına karşı oynayacak.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Bombayı patlattı! Survivor Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı açıklaması!
Roger Federer tenise veda etmeye hazırlanıyor!
James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu
Niğde uzatmalarda turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."
G.Saray ve F.Bahçe'den teklif...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 17:33
Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta? 17:16
Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu! Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? Belli oldu! 17:07
Feyenoord - Sturm Graz maçı saat kaçta? Feyenoord - Sturm Graz maçı saat kaçta? 17:05
Midtjylland - Lazio maçı saat kaçta? Midtjylland - Lazio maçı saat kaçta? 16:58
Buruma'ya sert sözler! "Bu oyuncuya nasıl..." Buruma'ya sert sözler! "Bu oyuncuya nasıl..." 16:57
Daha Eski
Sheriff - Manchester United maçı saat kaçta? Sheriff - Manchester United maçı saat kaçta? 16:52
Real Sociedad - Omonia maçı saat kaçta? Real Sociedad - Omonia maçı saat kaçta? 16:45
Efsane isim veda ediyor! Açıkladı Efsane isim veda ediyor! Açıkladı 16:26
G.Saray ABD'li pasörü transfer etti G.Saray ABD'li pasörü transfer etti 16:12
James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu James Rodriguez bombası! Yeni adresi belli oldu 16:05
Real Socıedad - Omonia maçı ne zaman? Real Socıedad - Omonia maçı ne zaman? 15:43