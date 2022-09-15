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GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da Sacha Boey'in performansı parmak ısırtıyor. Dünya Kupası öncesi milli takım için karar vermesi beklenen yıldız futbolcu Kamerun'dan gelen teklifi geri çevirmişti. Boey'in teklifi neden reddettiği belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Sacha Boey çok uzun yıllar konuşulacak bir başarı hikayesinin altına imzasını atıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Sezon başında tamamen gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenen genç yıldız, Avusturya kampına götürülmemiş ve teknik direktör Okan Buruk'un talimatıyla rezerv takımla beraber idmanlara başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

EN İYİ SAĞ BEK OLDU

Ancak yeni transfer Leo Dubois ve Omar'ın sakatlığı sonrası sürpriz bir şekilde takıma dönen Boey her maç yükselen bir performans ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Şu anda ligin en iyi sağ beki durumuna gelen ve taraftarların sevgilisi olan Fransız yıldızla ilgili flaş bir gelişme daha yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Geçtiğimiz sezon milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanmaya karar veren Boey, önünde Dünya Kupası'nda oynama fırsatı olmasına rağmen herkesi şaşırtan bir karar verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

22 yaşındaki futbolcu, Kamerun adına oynamaktan vazgeçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Bu flaş kararın arkasında yatan nedeni takvim.com.tr ortaya çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Alınan bilgilere göre Fransa Milli Takımı'nın yetkilileri Sacha Boey'u telefonla aradı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

GENİŞ HAVUZDA

Yapılan görüşmede Boey'a, teknik direktör Didier Deschapms'ın performansını takip ettiği iletildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Bu önemli gelişme sonrası da Fransız futbolcunun Kamerun'un teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Boey'un şu anda Fransa'nın sağ bek pozisyonundaki geniş oyuncu havuzuna dahil edildiği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

SONG AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Kamerun Milli Takımı'nda Teknik Direktör Rigobert Song, Galatasaray forması giyen Sacha Boey hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Kamerun basınında yer alan habere göre futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giyen Song, düzenlenen basın toplantısında Sacha Boey'in neden kadroda bulunmadığı ile ilgili olarak, "Sacha Boey ile birkaç kez görüştük.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Her seferinde beklememizi istedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sacha Boey'in Kamerun'u geri çevirme nedeni belli oldu!

Yeterli zamanımız yok, sonsuza kadar bekleyemeyiz.

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