Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira önemli açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Uruguyalı orta saha, sarı-kırmızılı takımda büyük bir proje olduğunu ve bu projenin bir parçası olmak istediğini ifade etti. Öte yandan Torreira, transfer süreciyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 12:53
GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Lucas Torreira: Kasımpaşa maçında takım ruhunu sahaya iyi yansıttık. Güzel bir maç çıkardık, taraftarlarımızı mutlu ettik.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Hocanın istediği şeyleri yapmaya başladık. Bizim için güzel bir sonuç oldu. Konyaspor maçını taraftarlarımız desteğiyle kazanacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum, onların desteği ile çok daha iyi oynuyoruz.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Bize harika destek oluyorlar. Milli aradan öncesi son maç, kazanırsak liderde olabiliriz. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Muslera buraya gelmem de önemli bir parça oldu. Bana çok yardımcı oldu, projeyi burada neler yapmak istiyoruz onu anlattı. Burada büyük bir proje var. Bu projenin parçası olmak için buraya geldim.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Erden Bey ve başkan ile konuştuk, herkes bana yardımcı oldu. Buranın harika bir taraftarı var.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Benim için çok büyük bir kulüp, burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Muslera, çok büyük gördüğüm ve harika bir insan. Muslera ile aynı milli takımda oynamak büyük bir onurdu benim için. Sadece Galatasaray taraftarı değil, diğer taraftarlar da saygı duyuyor Muslera'ya.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Harika bir taraftarımız var. Bizi sabah 4'te Dries Mertens ile birlikte karşılayınca bunu fark ettim.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Çok tutkulu, formaya kendini adamış bir taraftarımız var. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Çok yakın hissediyorum taraftarlarla.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Sezon öncesi dönemde çok zamanım olmadı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım, neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Ben takımı tanıyorum, takım da beni tanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Mertens ile aynı uçakta geldiğimiz için birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Onunla iyi anlaşıyoruz.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Sahaya indiğimiz zaman da takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde çok önemli başarıları olan bir oyuncu.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Şimdilik Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Burada 4 yıllık bir kontratım var.

GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Gelecekte neler olacağını bilemem ancak şu anda tek düşüncem Galatasaray'ın başarısı.

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