GALATASARAY HABERİ: Lucas Torreira'dan transfer itirafı! "Buraya gelmemde..."

Lucas Torreira: Kasımpaşa maçında takım ruhunu sahaya iyi yansıttık. Güzel bir maç çıkardık, taraftarlarımızı mutlu ettik.
Lucas Torreira: Kasımpaşa maçında takım ruhunu sahaya iyi yansıttık. Güzel bir maç çıkardık, taraftarlarımızı mutlu ettik.
Hocanın istediği şeyleri yapmaya başladık. Bizim için güzel bir sonuç oldu. Konyaspor maçını taraftarlarımız desteğiyle kazanacağız. Onlara çok teşekkür ediyorum, onların desteği ile çok daha iyi oynuyoruz.
Bize harika destek oluyorlar. Milli aradan öncesi son maç, kazanırsak liderde olabiliriz. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız.
Muslera buraya gelmem de önemli bir parça oldu. Bana çok yardımcı oldu, projeyi burada neler yapmak istiyoruz onu anlattı. Burada büyük bir proje var. Bu projenin parçası olmak için buraya geldim.
Erden Bey ve başkan ile konuştuk, herkes bana yardımcı oldu. Buranın harika bir taraftarı var.
Benim için çok büyük bir kulüp, burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
Muslera, çok büyük gördüğüm ve harika bir insan. Muslera ile aynı milli takımda oynamak büyük bir onurdu benim için. Sadece Galatasaray taraftarı değil, diğer taraftarlar da saygı duyuyor Muslera'ya.
Harika bir taraftarımız var. Bizi sabah 4'te Dries Mertens ile birlikte karşılayınca bunu fark ettim.
Çok tutkulu, formaya kendini adamış bir taraftarımız var. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Çok yakın hissediyorum taraftarlarla.
Sezon öncesi dönemde çok zamanım olmadı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile.
Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım, neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Ben takımı tanıyorum, takım da beni tanıyor.
Mertens ile aynı uçakta geldiğimiz için birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Onunla iyi anlaşıyoruz.
Sahaya indiğimiz zaman da takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde çok önemli başarıları olan bir oyuncu.
Şimdilik Galatasaray'a odaklanmış durumdayım. Burada 4 yıllık bir kontratım var.
Gelecekte neler olacağını bilemem ancak şu anda tek düşüncem Galatasaray'ın başarısı.