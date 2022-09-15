GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Galatasaray'da yapılan transferlerle kadro güçlendi.
Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Galatasaray'da yapılan transferlerle kadro güçlendi.
Birçok yıldıza imza attırarak şov yapan Cimbom, iddiasını konuşturdu.
İspanyol basını, Galatasaray'ın yıldızlar topluluğu kadrosunu manşete taşıdı.
Akşam'ın derlediği sport. es'in haberinde, Galatasaray'ın önemli transferlere imza attığını hatırlattı.
Söz konusu haberde sarı-kırmızılıların yeni kadrosunun Avrupa'da uzun yıllar oynamış, tecrübeli isimlerden oluştuğu belirtildi.
İşte haberin detayları...
"Türk takımı önemli oyuncularla dolu bir ekip kurdu.
Diğer yıldızlarının yanına Icardi, Torreira, Juan Mata ve Mertens'i eklediler.
Buruk'un G.Saray'ı bu yaz pazarında yerli ve yabancı transferleriyle şaşırttı.
Avrupa futbolunda uzun bir geçmişe sahip oyuncuların gelmesi, yetenekli, ilginç ve meraklı bir takım kurmasını sağladı.
ÖNEMLİ YILDIZLARA YÖNELDİLER
Geçen sezon Avrupa Ligi'nde elenen Türkler, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Dries Mertens gibi isimlerle yeniden çıkış arıyor.
Türk takımı yaz döneminde toplam 14 oyuncuya imza attırdı.
Okan Buruk'un onayıyla, özellikle yoğun bir pazarda net bir hedefe yöneldiler.
Lig şampiyonluğu mücadelesine dönmek ve 2000 yılında UEFA'yı kazanan takımı yeniden yakalamak istiyorlar.
Ayrıca Türkiye Süper Kupası'nı yeniden kazanmak ve şampiyonluklara geri dönmek niyetindeler.
Bu da onların büyük yatırımlara dönmesine neden oldu."