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GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Son dakika spor haberi: Galatasaray, yaz transfer dönemini en hızlı geçiren takımlardan oldu. Yaptığı yıldız transferleriyle gövde gösterisi yapan sarı-kırmızılılar, tüm hamlelerini şampiyonluk hedefi doğrultusunda yaptı. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Dries Mertens gibi kariyerli isimleri renklerine bağlayan Cimbom'un bu transferleri Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 10:11
GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Galatasaray'da yapılan transferlerle kadro güçlendi.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Birçok yıldıza imza attırarak şov yapan Cimbom, iddiasını konuşturdu.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

İspanyol basını, Galatasaray'ın yıldızlar topluluğu kadrosunu manşete taşıdı.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Akşam'ın derlediği sport. es'in haberinde, Galatasaray'ın önemli transferlere imza attığını hatırlattı.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Söz konusu haberde sarı-kırmızılıların yeni kadrosunun Avrupa'da uzun yıllar oynamış, tecrübeli isimlerden oluştuğu belirtildi.

İşte haberin detayları...

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

"Türk takımı önemli oyuncularla dolu bir ekip kurdu.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Diğer yıldızlarının yanına Icardi, Torreira, Juan Mata ve Mertens'i eklediler.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Buruk'un G.Saray'ı bu yaz pazarında yerli ve yabancı transferleriyle şaşırttı.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Avrupa futbolunda uzun bir geçmişe sahip oyuncuların gelmesi, yetenekli, ilginç ve meraklı bir takım kurmasını sağladı.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

ÖNEMLİ YILDIZLARA YÖNELDİLER
Geçen sezon Avrupa Ligi'nde elenen Türkler, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Dries Mertens gibi isimlerle yeniden çıkış arıyor.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Türk takımı yaz döneminde toplam 14 oyuncuya imza attırdı.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Okan Buruk'un onayıyla, özellikle yoğun bir pazarda net bir hedefe yöneldiler.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Lig şampiyonluğu mücadelesine dönmek ve 2000 yılında UEFA'yı kazanan takımı yeniden yakalamak istiyorlar.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Ayrıca Türkiye Süper Kupası'nı yeniden kazanmak ve şampiyonluklara geri dönmek niyetindeler.

GALATASARAY HABERİ: İspanyollar böyle duyurdu! Yeniden UEFA...

Bu da onların büyük yatırımlara dönmesine neden oldu."

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