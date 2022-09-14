Okan Buruk'un savunma tercihi kim olacak? Emin Bayram ve Abdülkerim Bardakcı...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla döndü.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı kırmızılılarda yeni transferler sahne aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla döndü.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı kırmızılılarda yeni transferler sahne aldı.
Mauro Icardi'nin Konyaspor karşılaşmasıyla taraftarının önüne çıkması bekleniyor.
Galatasaray 6 haftası geride kalan Süper Lig'de kalesinde 3 gol gördü.
Sarı kırmızılılar transfer sezonunda kadrosuna Abdülkerim ve Mathias Ross'u renklerine bağladı.
Giresunspor maçında yaptığı hata ile eleştirilen Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK karşısında kırmızı kart gördü.
Evinde Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'ın savunma ikilisi merak konusu...
Okan Buruk Kasımpaşa karşısında cezalı Abdülkerim'in yerine genç Emin Bayram'ı sahaya sürdü.
Sarı kırmızılıların teknik direktörü Buruk, Emin Bayram'ın Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarındaki performansından memnun kaldı.
Lig'in ilk haftalarında Nelsson ve Abdülkerim'e şans veren Okan Buruk'un Konyaspor karşısında stoper ikilisine henüz karar vermiş değil.
Florya'da Emin Bayram'ın formayı kapmak için idmanlarda var gücüyle çalıştığı ifade edildi.
Emin Bayram bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada görev aldı.
Galatasaray'da eleştirilen isim Abdülkerim'in Konyaspor karşısında ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Okan Buruk, Emin Bayram'ı stoper rotasyonunda kullanmayı düşünüyor.