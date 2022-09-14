Haberler Galatasaray Okan Buruk'un savunma tercihi kim olacak? Emin Bayram ve Abdülkerim Bardakcı...

Okan Buruk'un savunma tercihi kim olacak? Emin Bayram ve Abdülkerim Bardakcı...

Galatasaray haberi... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Abdülkerim'in cezası nedeniyle stoperde Emin Bayram'a görev veren Okan Buruk'un Konyaspor tercihi merak konusu... (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 12:51 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 12:57
Okan Buruk'un savunma tercihi kim olacak? Emin Bayram ve Abdülkerim Bardakcı...

Emin Bayram bu sezon Galatasaray formasıyla 2 karşılaşmada görev aldı.

Okan Buruk'un savunma tercihi kim olacak? Emin Bayram ve Abdülkerim Bardakcı...

Galatasaray'da eleştirilen isim Abdülkerim'in Konyaspor karşısında ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Okan Buruk'un savunma tercihi kim olacak? Emin Bayram ve Abdülkerim Bardakcı...

Okan Buruk, Emin Bayram'ı stoper rotasyonunda kullanmayı düşünüyor.

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