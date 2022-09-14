Metin Oktay adı verilecek

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Divan Başkanı Aykutalp Derkan, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile Metin Oktay'ın yakınları katıldı.
Türkfutbolunun unutulmaz isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Divan Başkanı Aykutalp Derkan, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile Metin Oktay'ın yakınları katıldı. Törende Öztürk, Kemerburgaz'daki yeni tesislerin adının da 'Metin Oktay' olacağını açıkladı.