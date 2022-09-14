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Galatasaray'da aslan payı Bafetimbi Gomis'in!

Süper Lig'in ilk haftalarında yedek kulübesinde başlamasına rağmen oyuna sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performansla formayı kapan Bafetimbi Gomis, 6 maçta 4 gollük katkı sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da aslan payı Bafetimbi Gomis'in!

Süper Lig'in ilk haftalarında yedek kulübesinde başlamasına rağmen oyuna sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performansla formayı kapan Bafetimbi Gomis, 6 maçta 4 gollük katkı sağladı. Sarı-kırmızılı takım, Gomis'in gol atmayı başardığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Ligin ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçına son dakika giren Gomis, takımına galibiyeti getiren golü attı.

ATAMAZSA SIKINTI
Ümraniye maçında ise son 12 dakika oyuna dahil olan Gomis, yine 3 puanı kazandıran skoru kaydetti. Tecrübeli yıldız, Galatasaray'ın geriye düştüğü Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarında ise skora eşitlik getiren golleri atarak galibiyetlerde büyük rol oynadı. Galatasaray, Gomis'in suskun kaldığı Giresunspor maçını kaybetti, Trabzon'la berabere kaldı.

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