Dört dörtlük

Comparısonator data karşılaştırma platformu makine öğrenim sistemi tarafından işlenen verilere göre Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 6. haftasında öne çıkan futbolcu performansları belirlendi. Kasımpaşa deplasmanında geriye düşmesine karşılık sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmayı başaran sarı- kırmızılı ekip hazırlanan raporda öne çıkmayı başardı.
Comparısonatordata karşılaştırmaplatformu makine öğrenimsistemi tarafından işlenenverilere göre SüperLig'de 2022-2023 sezonunun6. haftasında öne çıkanfutbolcu performansları belirlendi.Kasımpaşa deplasmanındageriye düşmesinekarşılık sahadan 3-2 galibiyetleayrılmayı başaran sarı-kırmızılı ekip hazırlananraporda öne çıkmayı başardı.Comparisonator'un en iyi11'inde tam 4 futbolcu yeraldı. Sacha Boey, Oliveira,Kerem ve Gomis öne çıkanperformanslarıyla listeyeadını yazdırmayı başardı. AyrıcaOliveira en çok başarılıorta (4) yapan, Yunus (4) veSacha (2) ise başarılı anahtarpas veren isimler oldu.