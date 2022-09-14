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Dört dörtlük

Comparısonator data karşılaştırma platformu makine öğrenim sistemi tarafından işlenen verilere göre Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 6. haftasında öne çıkan futbolcu performansları belirlendi. Kasımpaşa deplasmanında geriye düşmesine karşılık sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmayı başaran sarı- kırmızılı ekip hazırlanan raporda öne çıkmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Dört dörtlük
Comparısonator data karşılaştırma platformu makine öğrenim sistemi tarafından işlenen verilere göre Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 6. haftasında öne çıkan futbolcu performansları belirlendi. Kasımpaşa deplasmanında geriye düşmesine karşılık sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmayı başaran sarı- kırmızılı ekip hazırlanan raporda öne çıkmayı başardı. Comparisonator'un en iyi 11'inde tam 4 futbolcu yer aldı. Sacha Boey, Oliveira, Kerem ve Gomis öne çıkan performanslarıyla listeye adını yazdırmayı başardı. Ayrıca Oliveira en çok başarılı orta (4) yapan, Yunus (4) ve Sacha (2) ise başarılı anahtar pas veren isimler oldu.
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