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Sen neymişsin Yusuf!

18 dakika sahada olan 19 yaşındaki yetenek herkesi mest etti Gelecek haftalar için formayı kapabileceğinin sinyallerini verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Sen neymişsin Yusuf!

Transferin son gününde Rapid Wien'den 6 milyon euro'ya alınan Yusuf Demir, Kasımpaşa karşısındaki futboluyla sınıfı geçti. 77'de oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 18 dakika sahada kalan 19 yaşındaki oyuncu, 16 kez topla buluşurken; verdiği 13 pasta da isabet yakaladı. Genç yaşına rağmen olgun futbol aklıyla dikkat çeken Yusuf, 2 kilit pas atarken; 1 de gol pozisyonundan yararlanamadı. Yeteneğiyle de beğeni toplayan başarılı oyuncu, gelecek haftalarda ilk 11'de yer alabileceğinin mesajını verdi.

YERLİ OLAMIYOR

Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir, 2015- 16'dan sonra Avusturya'yı seçtiği için yerli statüsü hakkını kaybetti. 4 kez milli olan 19 yaşındaki oyuncu, FIFA'nın '3 maç' sınırını aştığı için artık Türkiye'yi de seçemiyor.

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