Kerem'in dönüşü

G.Saray'da Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nun performansı da keyifleri yerine getirdi. Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 13 gol atarak takımın yıldızı olan genç oyuncu, bu yıla istediği gibi başlayamamıştı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem, Kasımpaşa karşısında oldukça etkiliydi. Önce Sergio Oliveira'nın pasında bitiriciliğini konuşturan genç yıldız 30 metreden füzeyi yollayarak duble yaptı.

BU VURUŞA ÇALIŞTI

Eleştirilere 2 golle karşılık veren başarılı oyuncu, siftah yaparak biraz olsun rahatladı. Özellikle ikinci golüyle klasını konuşturan Kerem, idmanlarda özel olarak bu vuruşları çalışıyor. Geçen yıl da klas şutlarıyla repertuarını ortaya koyan Kerem, çalışmalarının karşılığını aldı ve attığı nefis goldeki vuruşunun tesadüf olmadığını gösterdi. Kerem, Kasımpaşa maçındaki oyunuyla Rashica'nın da gelişiyle kanatlarda forma rekabetinin artacağı sarı-kırmızılılarda, ilk 11'deki yerini kolay kolay bırakmak istemediğini de kanıtlamış oldu.

BURUK'UN UYARISINI DİNLEDİ

Okan Buruk, Kerem'i yaptığı top kayıpları için uyarmıştı. Hocasını dinleyen genç oyuncu, Kasımpaşa karşısında 4 kez top kaybetti. Daha basit oynadı ve 2 golle de kahraman oldu.