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Galatasaray Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray açılış maçında Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 16:07
Galatasaray Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 16 Eylül Cuma günü Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, geniş alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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