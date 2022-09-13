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Arda Turan veda etti

Arda Turan, “Kramponları asma vakti” diyerek futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Teknik adamlık sinyali verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 06:50
Arda Turan veda etti

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Youtube'da bir veda mesajı yayınlayan efsanevi futbolcu, futbola başlangıcını ve kariyerini anlattı. Galatasaray'da geçirdiği her anın kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Arda, "Kalbimde sakladığım şeyler elbette olacak ama ben G.Saray'a hep sevgiyle baktım. Bu oyun benim Galatasaray'a olan sevgimi büyüttü. Benim için muhteşem bir yolculuktu" ifadesini kullandı.

"FATİH TERİM ÖZELDİR"
Futbola veda videosunda kariyerinde kendisi için çok önemli gördüğü kişilerden de bahseden Arda Turan, teknik direktör Fatih Terim'e ayrı bir yer ayırdı. Tecrübeli hoca için, "Uzundu, zor olduğu zamanlar vardı ama hep ayrıydı, özeldi. Onunla vakit geçirmeyi ondan öğrenmeyi çok sevdim, o sizinleyken hayat güzeldir" ifadesini kullandı.

İSPANYA'DA DA YANKI BULDU
Arda Turan'ın kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu. La Liga kurumu ile Barcelona ve A.Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda'ya yeni hayatında başarı dilediler. La Liga, "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan" mesajını paylaşırken, Barcelona, "Her şey için teşekkürler Arda" paylaşımını yaptı. A.Madrid ise, "Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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