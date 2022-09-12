Sergio Altıntop!

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Hamit Altıntop uzaktan mükemmel şutlar çekerdi. Savunma ve kalecileri aşan bu mermi gibi şutları hep direkten dönerdi. Sergio Oliveira da bu sezonki şanssızlığıyla Hamit Altıntop'u hatırlattı. Portekizli futbolcu ilk devrede çaprazdan mükemmel bir şut çıkardı. Savunma ve kaleciyi aşan top süzüle süzüle gitti ancak direkten geri geldi. Portekizli futbolcu böylece daha sezonun başında 4. defa direğe takılmış oldu. Teknik direktör Okan Buruk ve arkadaşları karşılaşma sonunda tecrübeli oyuncuyu tebrik ederken bir gün o topun gireceğini söylediler.