Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Son dakika Galatasaray haberleri... Futbol takımında sezona flaş transferlerle başlayan Galatasaray'da, Erden Timur'un basketbolla yeterince ilgilenmemesi krize neden oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 17:04
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, yaptığı flaş transferle adından söz ettirmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Sarı-kırmızılılar dünya yıldızlarına imza attırarak taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Transferin son günlerinde Mauro Icardi, Juan Mata gibi dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'da başroldaki isim ise Erden Timur...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yapılan transferlerde büyük rol oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 26 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Sarı-kırmızılılar 13 isme imza attırarak transfer şov yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Bu transferler hem dünyada hem de Avrupa'da yankı uyandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Bu sezon futbol takımına yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren Erden Timur ve yönetim, basketbol şubesi ile yeterince ilgilenemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Takvim'de yer alan habere göre basketbol şubesinde ödemelerin zamanında yapılmadığı ve basketbolcuların kriz çıkarttığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Sarı-kırmızılı yönetimin futboldaki transfer sezonunun bitmesiyle birlikte basketbol şubesine ağırlık vereceği ve krizi sonlandıracağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Geçen sezon basketbol şubesinin başında olan Erden Timur, yaptığı transferler ve kulübü sahiplenmesiyle taraftarların sevgilisi olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geride bıraktığımız sezon ligde play-off'larda Anadolu Efes'e elenmişti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Volkan Demirel sürpriz takımla teknik direktörlüğe geri dönüyor! İşte yeni adresi…
AB 18 yaşındaki gençlere Avrupa'da geçerli 35 bin tren bileti dağıtacak! Türkiye'den de başvurulabilecek
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
Arda Turan'dan futbola veda! "Gözyaşları içerisinde..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Turan'dan futbola veda! "Gözyaşları içerisinde..."
Dursun Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı!
KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 YKS ek tercih ne zaman bitiyor?
İOS 16 ne zaman çıkacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i belli oldu! 17:39
Joshua King'den flaş sözler! Joshua King'den flaş sözler! 17:21
F.Bahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? F.Bahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? 17:04
G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... G.Saray'da transfer krizi! Basketbol şubesi... 17:04
Beşiktaş - Başakşehir maçı tüm detayları! Beşiktaş - Başakşehir maçı tüm detayları! 16:50
Ebrar Karakurt'tan Dünya Şampiyonası açıklaması Ebrar Karakurt'tan Dünya Şampiyonası açıklaması 16:48
Daha Eski
F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! Teklif... F.Bahçe'ye Lemos piyangosu! Teklif... 16:23
Rennes'den F.Bahçe maçı öncesi flaş hamle! Rennes'den F.Bahçe maçı öncesi flaş hamle! 16:08
Sivassporlu Yatabare'nin acı günü! Sivassporlu Yatabare'nin acı günü! 16:04
Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV maçı ertelendi Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV maçı ertelendi 16:01
Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda? Adana Demirspor - Trabzonspor hangi kanalda? 16:01
Diego Costa'nın yeni takımı açıklandı! Diego Costa'nın yeni takımı açıklandı! 15:53