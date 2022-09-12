GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Basketbol şubesi...

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, yaptığı flaş transferle adından söz ettirmeyi başardı.
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, yaptığı flaş transferle adından söz ettirmeyi başardı.
Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Sarı-kırmızılılar dünya yıldızlarına imza attırarak taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
Transferin son günlerinde Mauro Icardi, Juan Mata gibi dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'da başroldaki isim ise Erden Timur...
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yapılan transferlerde büyük rol oynadı.
Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 26 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.
Sarı-kırmızılılar 13 isme imza attırarak transfer şov yaptı.
Bu transferler hem dünyada hem de Avrupa'da yankı uyandırdı.
Bu sezon futbol takımına yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren Erden Timur ve yönetim, basketbol şubesi ile yeterince ilgilenemedi.
Takvim'de yer alan habere göre basketbol şubesinde ödemelerin zamanında yapılmadığı ve basketbolcuların kriz çıkarttığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin futboldaki transfer sezonunun bitmesiyle birlikte basketbol şubesine ağırlık vereceği ve krizi sonlandıracağı öğrenildi.
Geçen sezon basketbol şubesinin başında olan Erden Timur, yaptığı transferler ve kulübü sahiplenmesiyle taraftarların sevgilisi olmuştu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geride bıraktığımız sezon ligde play-off'larda Anadolu Efes'e elenmişti.