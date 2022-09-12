Farklı olabilirdi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha farklı bir galibiyet alabileceklerini söyledi. İstekli bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen Buruk, "Top bizdeyken iyi hücum ettik. Onun dışında da çok fazla gol kaçırdık. Skorun çok daha farklı olması gerekiyordu. Takım oyunu ortaya çıktı, takımımızın bir ruhu oluştu. Oyun kültürümüz her geçen gün artıyor. Ofansif anlamda izleyenlere keyif verdik. Değerli bir galibiyet. 5 gün sonra maç oynayacağız, çok da hazırlanma şansımız yok. Cuma maçını da düşündük" dedi. Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "Çok çalışıyor. Bazen herkes bakıdan etkilenebilir. Onu sürekli uyarıyoruz, konuşuyoruz. Attığı gole ihtiyacı vardı. Bundan sonra performansı geçen seneyi yakalayacaktır. Geçen senenin kahramanı, beklenti yüksek" ifadelerini kullandı.