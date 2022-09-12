Emin Bayram sınıfı geçti

Galatasaray'ın altyapısından çıkan Emin Bayram, Kasımpaşa karşısında bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Geçen hafta Gaziantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesinden sonra oyuna dahil olan genç oyuncu, dün ilk 11'de sahaya çıktı.
Galatasaray'ınaltyapısından çıkan Emin Bayram, Kasımpaşa karşısında bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Geçen hafta Gaziantep FK maçında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesinden sonra oyuna dahil olan genç oyuncu, dün ilk 11'de sahaya çıktı. Savunmada Nelsson ile birlikte başarılı bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki futbolcu, takım hücumdayken orta sahaya kadar çıkıp top yapmayı da ihmal etmedi.