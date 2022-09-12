Cimbom parlıyor

Hafta içinde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek taraftarlarını bir kez daha sevindirdi: 3-2. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk dakikada Kerem'le pozisyona girse de golü bulamadı. Kontrataklarla gol arayan ev sahibi, 16. Dakikada Bohoken'le sonuca ulaştı: 1-0. Ancak Galatasaray'ın durmaya niyeti yoktu. 20'de Bafetimbi Gomis skoru eşitledi. 29. dakikada Sergio Oliveira'nın müthiş şutu yan direkte patladı. 37. dakikada İrfan aşırdı, kalede başarılı işlere imza atan Muslera zamanında müdahale edip, golü engelledi. Çekişmeli maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

KASIMPAŞA YENİLGİYLE TANIŞTI

İkıncı devrede de sahada Galatasaray üstünlüğü vardı. Nitekim 50. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu önce takımını 2-1 öne geçirdi, 69. dakikada da farkı ikiye çıkardı. Sadık'ın 90'da gelen golü ise Kasımpaşa'ya puan için yeterli olmadı. Galatasaray, son iki haftada, Hatay'ı 1-0, Antalya'yı ise deplasmanda 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek çıkışını sürdürdü. Üst üste ikinci, bu sezon dördüncü galibiyetine imza atan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra 4. sıraya yerleşmiş oldu. Galatasaray gelecek hafta Konya'yı konuk edecek.