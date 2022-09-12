Haberler Galatasaray Cimbom parlıyor

Cimbom parlıyor

Gaziantep karşısında olduğu gibi yine geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, Gomis ve Kerem’in iki golüyle galibiyete ulaşmayı başardı. Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, ligde 4. sıraya yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Cimbom parlıyor

Hafta içinde yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek taraftarlarını bir kez daha sevindirdi: 3-2. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk dakikada Kerem'le pozisyona girse de golü bulamadı. Kontrataklarla gol arayan ev sahibi, 16. Dakikada Bohoken'le sonuca ulaştı: 1-0. Ancak Galatasaray'ın durmaya niyeti yoktu. 20'de Bafetimbi Gomis skoru eşitledi. 29. dakikada Sergio Oliveira'nın müthiş şutu yan direkte patladı. 37. dakikada İrfan aşırdı, kalede başarılı işlere imza atan Muslera zamanında müdahale edip, golü engelledi. Çekişmeli maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

KASIMPAŞA YENİLGİYLE TANIŞTI
İkıncı devrede de sahada Galatasaray üstünlüğü vardı. Nitekim 50. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu önce takımını 2-1 öne geçirdi, 69. dakikada da farkı ikiye çıkardı. Sadık'ın 90'da gelen golü ise Kasımpaşa'ya puan için yeterli olmadı. Galatasaray, son iki haftada, Hatay'ı 1-0, Antalya'yı ise deplasmanda 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek çıkışını sürdürdü. Üst üste ikinci, bu sezon dördüncü galibiyetine imza atan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra 4. sıraya yerleşmiş oldu. Galatasaray gelecek hafta Konya'yı konuk edecek.

DİĞER
Igor Tudor Fransa’yı salladı! Galatasaray’da da yapmıştı, Marsilya’da tarihe geçti…
Emina Jahovic'in yeni aşkı 'yok böyle tesadüf' dedirtti!
Ismael kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir maçı 11'i...
Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu: O golü amatör takım yemez!
Kerem şov yaptı Galatasaray kazandı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Tünel filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Cluj haftayı galibiyetle kapattı Cluj haftayı galibiyetle kapattı 01:27
Enes Ünal: İyi hissediyorum! Enes Ünal: İyi hissediyorum! 01:25
Enes Ünal: İyi hissediyorum! Enes Ünal: İyi hissediyorum! 01:25
EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 01:15
EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 01:15
Daha Eski
İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! 01:10
İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! İtalya filede 24 yıl sonra şampiyon! 01:09
Dursun Özbek: Daha iyi olacağız! Dursun Özbek: Daha iyi olacağız! 00:20
Buruk: Maçın bütününe hakimdik Buruk: Maçın bütününe hakimdik 00:19
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu: O golü amatör takım yemez! Çakar'dan flaş G.Saray yorumu: O golü amatör takım yemez! 00:17
Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko Jesus bin pişman! F.Bahçe'de 160 milyonluk fiyasko 00:17