Arda Turan'dan futbola veda!

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Arda Turan, 35 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Deneyimli futbolcu son olarak geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı formayı giymişti. Arda Turan, futbolu bırakma kararını eşinin YouTube hesabından yayınladığı video ile açıkladı. Turan, "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek..." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN KİMDİR?

30 Ocak 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine Altıntepsi altyapısında başladı. Daha sonra Galatasaray altyapısına geçti. Manisaspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a döndü. 2011'de sarı-kırmızılı takımdan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. 2015'te ise 34 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu. Katalan devinde 2.5 sezon top koşturan Arda, 15 Ocak 2018'de Başakşehir'e kiralandı. Tecrübeli isim, 2020'de ise Galatasaray'a dönmüştü. Sol kanat ve on numara mevkilerinde forma giyen Arda Turan, 100 kez terlettiği A Milli Futbol Takımı formasıyla 16 gole imzasını attı.