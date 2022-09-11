Wanda Nara gizlice gelmiş

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferi Avrupa'da büyük ses getirdi. Son ana kadar ABD'den Miami'ye ya da Arjantin Ligi'ne gideceği iddia edilen Icardi için operasyonun 18 Ağutos'ta kesinlik kazandığı ortaya çıktı. Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili Instagram hesabında Wanda Nara, "Arjantin ve Miami'deki işlerim için seyahat etmeden önce İstanbul'da bir toplantı yaptık. Gizlice gittim. Kulübün davetlisi olarak özel bir teknede görüşme yaptık. Mauro için anlaşma burada tamamlandı" mesajını paylaştı.

750 BİN EURO TWEETİ SİLİNDİ

Galatasaray Kulübü'nün Mauro Icardi'nin mali şartlarını içeren Twitter paylaşımını silmesi dikkat çekti. Sarı-kırmızılı yönetimin, PSG'nin ricası üzerine bu paylaşımı sildiği öğrenildi. Paris ekibinden 6 milyon 750 bin euro alan ve bunun sadece 750 bin euro'sunu sarı-kırmızılıların üstleneceği şeklindeki paylaşımın PSG'yi zorda bıraktığı ifade edildi. Öte yandan Fransız basını ise Galatasaray'ın İcardi'ye ödeyeceği ücretin 4 milyon euro olduğunu iddia etti.

NEYMAR'DAN MESAJ

Florya'nın yolunu tutan İcardi'ye, eski takım arkadaşı Neymar başarı diledi. Sosyal medya hesabına ikisinin bir arada olduğu fotoğrafı koyan Brezilyalı yıldız, "Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi" diye yazdı.