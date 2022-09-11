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Kerem Aktürkoğlu Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası takımının 2 golünü atan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Genel olarak eleştiriler oluyor, yükseliş olduğununda da övgüler oluyordu, bunlara kendimi kaptırmak istemiyordum ama bazı şeylerden de etkileniyordum. Goller gelmiyordu ama bugün geldi, herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 22:20
Kerem Aktürkoğlu Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada takımı adına 2 gol atarak devleşen Kerem Aktürkoğlu, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu "Genel olarak eleştiriler oluyor, yükseliş olduğununda da övgüler oluyordu, bunlara kendimi kaptırmak istemiyordu ama bazı şeylerden de etkileniyordum. Goller gelmiyordu ama bugün geldi, herkese teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMASI

"2 haftadır güzel futbol oynuyorduk, sonuçlarını da alıyorduk. Hem oyun olarak, hem de puan olarak devam ettirmek istiyorduk. İlk yarıda daha iyi olabilirdik, taçlardan biraz sıkıntı çekiyoruz onu düzeltebilirdik. Güzel bir galibiyet oldu ama. Genel olarak eleştiriler oluyor, yükseliş olduğununda da övgüler oluyordu, bunlara kendimi kaptırmak istemiyordum ama bazı şeylerden de etkileniyordum. Goller gelmiyordu ama bugün geldi, herkese teşekkür ederim."

"Takım arkadaşlarım hem sahada hem dışarıda bana yardımcı oluyorlar. Gomis de Mertens de maç öncesi 'Gol atacaksın, sevinçlerini düşün' dediler. Takıma verdiğimiz katkı çok önemli. Yunus harika oynadı bence, asistini de yaptı. Mertens müthiş oynadı yine. Bu takım arkadaşlığımızı devam ettireceğiz, takıma katkı vermek çok önemli."

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