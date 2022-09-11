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İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Galatasaray'ın Icardi transferi konuşulmaya devam ediyor. Paris Saint Germain’e maliyeti 13 milyon Euro olan Icardi’nin maaşını G.Saray 6.75 milyon Euro olarak açıkladı. Fransız ekibi böylece FFP’ye takılmadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Galatasaray, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine kattı.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

FFP takibine takılan Paris Saint Germain 13 milyon Euro maliyeti olan yıldız oyuncusunu Galatasaray'a transferin son günlerinde vermek zorunda kaldı.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Yılın flaş transferinin maliyeti hakkında Fransız ekibi açıklama yapmadı.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Galatasaray ise yaptığı açıklamada oyuncuya yıllık 6 milyon 750 bin Euro maaş verileceğini ve bu ücretin 6 milyon Euro'luk kısmını PSG'nin ödeyeceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Fransa'da futbolcuların geliri üzerinden alan vergi yüzde 40 olduğu için açıklamanın Fransız ekibi tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

PSG, FFP sorunu yaşamamak için Icardi'nin dışında bir başka yıldızı Julian Draxler'i de Benfica'ya kiraladı.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Bu transfer hakkında da maliyet açıklaması yapılmadı

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

'KRALLAR' GİBİ YAŞAYACAK

Galatasaray, Paris Saint Germain'den dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisinde bulundu.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Ancak bu transfer hiç de kolay olmadı...

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Cimbom'un yeni golcüsü Icardi'nin transfer süreci için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konuşuldu.

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve SarıKırmızılı yönetimin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi...

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

GELMEDEN ÖNCE ŞART KOŞTU

Nara Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden şunları istedi...

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç...

İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul-Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı. (Takvim)

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