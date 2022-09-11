İşte Galatasaray'da Icardi gerçekleri!

Galatasaray, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine kattı.
Galatasaray, PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine kattı.
FFP takibine takılan Paris Saint Germain 13 milyon Euro maliyeti olan yıldız oyuncusunu Galatasaray'a transferin son günlerinde vermek zorunda kaldı.
Yılın flaş transferinin maliyeti hakkında Fransız ekibi açıklama yapmadı.
Galatasaray ise yaptığı açıklamada oyuncuya yıllık 6 milyon 750 bin Euro maaş verileceğini ve bu ücretin 6 milyon Euro'luk kısmını PSG'nin ödeyeceğini açıkladı.
Fransa'da futbolcuların geliri üzerinden alan vergi yüzde 40 olduğu için açıklamanın Fransız ekibi tarafından yapıldığı iddia ediliyor.
PSG, FFP sorunu yaşamamak için Icardi'nin dışında bir başka yıldızı Julian Draxler'i de Benfica'ya kiraladı.
Bu transfer hakkında da maliyet açıklaması yapılmadı
'KRALLAR' GİBİ YAŞAYACAK
Galatasaray, Paris Saint Germain'den dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisinde bulundu.
Ancak bu transfer hiç de kolay olmadı...
Cimbom'un yeni golcüsü Icardi'nin transfer süreci için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecinde yaşadıkları konuşuldu.
Programda Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve SarıKırmızılı yönetimin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi...
GELMEDEN ÖNCE ŞART KOŞTU
Nara Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden şunları istedi...
Özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç...
Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul-Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı. (Takvim)