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Gözler forvette!

Galatasaray'ın hücum hattında işler karıştı. PSG'den kiralanan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği Mauro İcardi, Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'e rakip oldu. Forvette Gomis ve Seferovic'i değişmeli olarak kullanan Okan Buruk'tan artık İcardi de forma bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Gözler forvette!
Galatasaray'ın hücum hattında işler karıştı. PSG'den kiralanan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği Mauro İcardi, Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic'e rakip oldu. Forvette Gomis ve Seferovic'i değişmeli olarak kullanan Okan Buruk'tan artık İcardi de forma bekliyor. Üç oyuncu arasında gidip gelen genç hocanın, İcardi'nin takıma geç katılması nedeniyle tercihini yine Gomis'ten yana kullanması bekleniyor. Ancak son dakika sürprizi de yaşanabilir. Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Gomis kaydetti. Diğer gol ise Gaziantep FK mücadelesinde Kitsiou kalesine attı.
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