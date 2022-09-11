GALATASARAY HABERLERİ - Yeni Aslanlar sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

Flaş transferleriyle adından söz ettiren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi. Kasımpaşa'nın ise 2 galibiyet, 3 yenilgi elde etti ve 6 puan topladı. Son maçında Gaziantep'i mağlup ederek büyük moral bulan sarı-kırmızılı ekip yeni oyuncularıyla şov yapmanın peşinde...

GÖRÜCÜYE ÇIKACAKLAR

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı. Yeni oyuncuların katılımı büyük heyecan yaşatırken şimdi gösterecekleri performans büyük bir merakla bekleniyor. Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Mata haricinde diğer 4 yeni transferin bugünkü maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

İKİ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Mitdsjö bugün süre alamayacak.

ASLAN SON ANLARDA COŞUYOR

Galatasaray kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki Ümraniye (1-0) maçını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı. Galatasaray, Gaziantep mücadelesini ise 90+1'de Kitsiou'nun kalesine attığı topla aldı.

GEÇEN SEZON YENEMEMİŞTİ

G.Saray ile Kasımpaşa Süper Lig'de bugün 37. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 22'sini G.Saray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 71 golüne, Kasımpaşa 36 golle yanıt verdi. Ligde geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na yapılan maç 2-2 berabere sonuçlanmış, ikinci yarıda Nef Stadı'ndaki müsabakayı lacivert-beyazlı takım 3-1 kazanmıştı.

4 GOL ATIP 2 YEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi. Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan Cimbom, diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı. Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Ouannes, Sadık, Hadergjonaj, Hajradinovic, Eysseric, Turgay, Fall, Bahoken, Celina

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Ross, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis