GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

YUNUS VE KEREM'E ZAM

Sabah'ın haberine göre, yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.