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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika haberleri... Transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'de flaş gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin iki yıldız oyuncu içinde maaşlarında iyileştirmeye gideceği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 15:26 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 15:27
GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona bomba transferler yaparak başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Sarı kırmızılılar, transferleri art arda açıklarken, son olark yapılan Icardi ve Juan Mata transferleri büyük ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Aslan kadrosuna birçok ismi kazandırırken, kadroda bulunan oyuncular için de bir hamle yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Cimbom, kadrosunda bulunan 2 yıldızının garanti ücretlerinde düzeltmeye gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

BOEY İÇİN RENNES'E 285 BİN EURO BONUS

Geçen sezon Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya bonservisi alınan Sacha Boey'in sözleşmesindeki bonus devreye giriyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Kasımpaşa maçıyla 25. kez sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan Boey için Fransızlar'a 285 bin Euro ek ödeme yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

21 yaşındaki sağ bekin 50 ve 75. maçlara da özel bonusu bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

ABDÜLKERİM YOKSA EMİN BAYRAM VAR

Gaziantep maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa deplasmanında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Bu oyuncunun yokluğunda Emin Bayram görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Genç stoper, Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş ve Okan Buruk'un gözüne girmeyi başarmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

YUNUS VE KEREM'E ZAM

Sabah'ın haberine göre, yılda 80 bin Euro ile Galatasaray'ın en az kazanan futbolcusu olan Yunus Akgün'ün 2024'te bitecek sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmaya hazırlanan Galatasaray, genç yeteneğe yıllık 12-13 milyon TL bütçe ayırdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Cimbom'da Yunus'tan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun garanti maaşında iyileştirme yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Kerem'in ücreti de aynı seviyeye çıkarılacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-kırmızılı yetkililer, ocak ayında satılmaması halinde 1 milyon Euro alan Victor Nelsson'un ücretini de yükseltecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu...

480 bin Euro'ya oynayan Sacha Boey ise formunu koruması durumunda yönetim tarafından ödüllendirilecek.

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