Haberler Galatasaray Abdülkerim’in yerine Ross

Abdülkerim’in yerine Ross

Transferin son saatlerinde fırtınalar estiren Galatasaray'da Okan Buruk'un eli rahatladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezalısı olduğu için sahaya çıkamayacağı maçta Okan Buruk, 8'de 8 maç oynayarak gelen Mathias Ross'a ilk 11'de yer vermeyi planlıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Abdülkerim’in yerine Ross
Transferin son saatlerinde fırtınalar estiren Galatasaray'da Okan Buruk'un eli rahatladı. Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezalısı olduğu için sahaya çıkamayacağı maçta Okan Buruk, 8'de 8 maç oynayarak gelen Mathias Ross'a ilk 11'de yer vermeyi planlıyor. Nelsson ile aynı dili konuşan Ross'un sorun yaşamayacağını tahmin ediyor. Yabancı sınırı nedeniyle sol bekte ise Van Aanholt'un yerine Kazımcan şans bulacak.
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