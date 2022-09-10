Yıldızlar ne dedi?

JUAN MATA: ÇOK SABIRSIZIM

"Dünyaca ünlü bir kulüpteyim. Herkes burasının ne kadar güzel bir atmosfere sahip olduğunu bana söyledi. Bunu yaşayacağım anı bekliyorum. Taraftarlarımız önünde mücadele etmek için çok sabırsızlanıyorum."

YUSUF DEMİR: EN BÜYÜK KULÜPTEYİM

"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Stadyumumuzu hep televizyondan izledim. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorum. En büyük hedefimiz şampiyon olmak. Oynayacağım günü büyük heyecanla bekliyorum."

ROSS JENSEN: AVRUPA MARKASI

"G.Saray Avrupa'da önemli bir marka. Burada olmak bir fırsat. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Gurur duyuyorum. G.Saray, Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri. Taraftarımızla buluşacağım günü bekliyorum."

MİLOT RASHICA: BENİM İÇİN ONUR

"Bu formayı giymek benim için bir onur. G.Saray gibi büyük bir kulüpte olduğum için mutluyum. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz. Taraftarla buluşmak için gün sayıyorum."