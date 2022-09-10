Haberler Galatasaray Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Fransız devi PSG'de forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi kadrosuna katarken, bu transferin yankıları sürmeye devam ediyor. Konuya ilişkin son olarak Wanda Nara'nın kardeşi, Zaira Nara açıklamalarda bulundu. Zaira Nara yaptığı açıklamada, Icardi'ye Galatasaray haricinde birçok takımdan teklif geldiğini itiraf etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 13:13
Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Wanda Nara'nın karar aşamasında zorluk çektiğini söyleyen Zaira Nara, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk.

Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil.

Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Bir nevi meydan okuma diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Mauro Icardi'nin başka kulüplerden de teklif aldığını açıklayan Zaira Nara, "Wanda, kontratın ne kadar uzun olacağını bilmediği için çocukların okulu gibi konularda oldukça endişeliydi.

Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Icardi için birçok teklif geldiğini biliyorum ancak o Galatasaray'ı tercih etti." diyerek sözlerini noktaladı.

Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Galatasaray, Icardi'nin KAP açıklamasına ilişkin, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda Kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir." açıklamasını yapmıştı.

DİĞER
Rafet El Roman’ın eski eşi manken Tuğba Altıntop olayın tüm ayrıntılarını anlattı! Köpeğin suçu yok hata bende
Fenerbahçe'nin yıldızları Jesus ile coştular! İşte hücum hattındaki büyük değişim
İşte 4 büyüklerde gelenler ve gidenler! Kâra geçen kulüp...
Fırtına Kasayı dolduracak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk neşteri vuruyor! İlk 11’de köklü değişiklik
İşte 4 büyüklerde gelenler ve gidenler! Kâra geçen kulüp...
Merkür Retrosu hangi burçları etkiliyor, ne zaman bitecek?
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 10 Eylül 2022 Döviz Kuru
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru başvurusu ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef de Souza konuşuyor | CANLI Josef de Souza konuşuyor | CANLI 13:19
Icardi için transfer itirafı! "Teklifler vardı ama..." Icardi için transfer itirafı! "Teklifler vardı ama..." 13:13
Weghorst'un son durumu ne? Son idmana... Weghorst'un son durumu ne? Son idmana... 12:20
İşte 4 büyüklerde gelenler ve gidenler! Kâra geçen kulüp... İşte 4 büyüklerde gelenler ve gidenler! Kâra geçen kulüp... 12:05
Hayrettin’den Icardi ve Mata açıklamaları! Hayrettin’den Icardi ve Mata açıklamaları! 11:55
Fırtına Kasayı dolduracak! Fırtına Kasayı dolduracak! 11:49
Daha Eski
Cardiff City - Hull City maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Cardiff City - Hull City maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? 11:41
Jorge Jesus kararını verdi! 3 yolcu... Jorge Jesus kararını verdi! 3 yolcu... 11:30
Yusuf Demir kriz çıkarttı! Yusuf Demir kriz çıkarttı! 11:06
Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Sampdoria - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 11:00
Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 10:56
Türkiye-Fransa | CANLI Türkiye-Fransa | CANLI 10:53