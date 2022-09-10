Wanda Nara'nın kardeşi Icardi'nin Galatasaray transferini anlattı! "Birçok teklif geldiğini biliyorum"

Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Wanda Nara'nın karar aşamasında zorluk çektiğini söyleyen Zaira Nara, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk.
Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil.