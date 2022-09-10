Okan Buruk: 2000 bin ruhu geri döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonunu iddialı açıklamalarda bulundu. Geçen senenin etkilerini atlatmak için inanılmaz bir değişime imza attıklarını vurgulayan Buruk, bir hoca olarak bundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Transferin bir ekip işi olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, "Çalıştığım oyuncular, gelen oyuncular, yönetimimizin ve taraftarımızın bizimle olan birlikteliği... Bu sinerjiyi yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu devam ettirmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı hayal ettiğimde çok mutluyum ve motiveyim" dedi.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Türkiye'nin en büyük ve en başarılı kulübünün G.Saray olduğunu ifade eden Okan Buruk, tek hedefin şampiyonluk olduğunu dile getirdi. Heyecanını isteğini ve ruhunu ortaya koyan bir takım ortaya çıktığını söyleyen Buruk, "Yaşayacaklarımızı hayal edince, burada olmaktan çok mutluyum. Dört gündür tesislerden çıkmadım ancak yoğun çalışmalarımız istediğimiz gibi gitti. Kalite olarak 2000'li yılları hatırlatan transferler yaptık. Boy ortalaması ve oyun tarzı benzerlik gösteriyor. 2000 dönemindeki oyunu ortaya çıkarmak en büyük hayallerimden biri" ifadelerini kullandı.

YILDIZLAR KATKI VERECEK

"Oyuncuları buraya getirmeden karakter analizi yapıyoruz. Hem Icardi hem Mata için hep iyi şeyler duyduk. Profesyonellikleri, takım içindeki davranışları... Oyunculuklarını söylemeye bile gerek yok. Juan Mata hiç takım antrenmanı yapmadı. Biraz zamana ihtiyacı olacak. Mauro İcardi ise sezon başı kampı geçirdi, sonra da ayrı çalıştı. Takımımıza katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz."

G.SARAY'IN 3 FORVETİ OLUR!

"Bizim için santrfor mevkisi çok önemli. Şampiyon olmak isteyen Galatasaray gibi takımların en az üç santrforu olmalı. Yusuf Demir gibi çok genç ve önemli bir yeteneği kadromuza kattık. Rashica, dört pozisyonu da oynayabilen bir oyuncu. Çabukluğu olan, direkt kaleye giden bir oyuncu. Bu dört oyuncu hücumda bize büyük kolaylık sağlayacaktır."

ROSS ÖNEMLİ POTANSİYEL

"Uzun süredir stoperde bir oyuncu kadromuza katmak istiyorduk. Daha genç, bize ileriki yıllarda hizmet edecek potansiyelde bir oyuncu getirmek istedik. Orada da Ross'u seçtik. 2001 doğumlu ama kendi takımında üç senedir devamlı maç oynayan bir oyuncu. Gelen oyuncuların hepsinin bize doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz."

GİTMEK İSTEYENİ ONAYLADIK

"Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ayrıldı. Daha çok süre almak ve oynamak istiyorlardı. Alacakları sürenin daha düşük olduğunu söylediler. Benim görüşüm kalıp, burada bizimle devam edip tekrar forma savaşı vermeleriydi. Özellikle onların istekleri gidip daha fazla süreyle oynamaktı. Biz de onlara izin verdik."