Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'a kiralık gönderilen Mauro Icardi'yle ilgili konuştu.
PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'a kiralık gönderilen Mauro Icardi'yle ilgili konuştu.
Bu sezon kadrolarında yer alması muhtemel olmayan isimlerin oynayacakları kulüp bulmalarının çok önemli olduğunu belirten Fransız hoca şu ifadeleri kullandı:
"Icardi, Türkiye'de transferin bitmesine kısa süre kala oraya gitti.
Umarım orada mutlu olur ve çok fazla oynama süresi bulur.
Bu sezonki taktiğimize uymayan oyuncularımın kendilerine kulüp bulmaları önemli.
Birçoğu kiralık, muhtemelen gelecek sezon geri dönecekler"
Arjantinli golcü Mauro Icardi, PSG'de bu sezon sadece Fransa Süper Kupası'nda kadroya girdi ancak süre almadı.
MAURO ICARDI KİMDİR?
Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.
29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi.
Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.
MAURO ICARDI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kariyerine Vecindario altyapısında başlayan Icardi, 2008 yılında Barcelona U16 takımına geldi.
Burada U18 ve U19'da oynamasının ardından 2011 yılında Sampdoria U19'un yolunu tuttu.
Aynı yıl içinde Sampdoria A Takımı ile sözleşme imzaladı.
Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu.
Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı.
2019 yılında kiralık olarak PSG'ye gelen yıldız oyuncunun 1 sene sonra 50 milyon euro'ya bonservisi alındı.