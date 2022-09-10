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Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, transferin bitmesine kısa bir süre kalan, PSG'nin dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılıların bu transferi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Öte yandan PSG'den kiralanan yıldız futbolcu için, Fransız devinin hocası Christophe Galtier açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaray'ı dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'ye dair Christophe Galtier'in o açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:42
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'a kiralık gönderilen Mauro Icardi'yle ilgili konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Bu sezon kadrolarında yer alması muhtemel olmayan isimlerin oynayacakları kulüp bulmalarının çok önemli olduğunu belirten Fransız hoca şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

"Icardi, Türkiye'de transferin bitmesine kısa süre kala oraya gitti.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Umarım orada mutlu olur ve çok fazla oynama süresi bulur.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Bu sezonki taktiğimize uymayan oyuncularımın kendilerine kulüp bulmaları önemli.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Birçoğu kiralık, muhtemelen gelecek sezon geri dönecekler"

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Arjantinli golcü Mauro Icardi, PSG'de bu sezon sadece Fransa Süper Kupası'nda kadroya girdi ancak süre almadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

MAURO ICARDI KİMDİR?
Tam adıyla Mauro Emanuel Icardi Rivero, 19 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

29 yaşındaki ve 1,81 cm boyundaki futbolcu 2014 yılında Wanda Nara ile evlendi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Çiftin bu evlilikten Francesca Icardi Nara ve Isabella Icardi isminde 2 çocuğu vardır.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

MAURO ICARDI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Vecindario altyapısında başlayan Icardi, 2008 yılında Barcelona U16 takımına geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Burada U18 ve U19'da oynamasının ardından 2011 yılında Sampdoria U19'un yolunu tuttu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Aynı yıl içinde Sampdoria A Takımı ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Gösterdiği performansla dikkat çeken Icardi, 2013 yılında 13 milyon euro bonservisle Inter'e transfer oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi için Galtier konuştu! "Muhtemelen gelecek sezon..."

Burada 6 yıl forma giyen Mauro Icardi, performansını sürekli yukarı taşıdı.

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