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Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Sarı-kırmızılı kulüp 4 ayda yepyeni bir çehreye kavuştu. Göreve gelen Başkan Özbek, takımı Okan Buruk'a emanet etti. Kemerburgaz projesinde somut adımlar attı ve futbolu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a bıraktı. Ligi 13. bitiren kadronun hatalı bulunan tüm isimleri gönderildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

13. sırada tamamladığı geçen sezon taraftarını çok üzen Galatasaray'ın 4 ay içinde yaşadığı köklü değişim, camiada tekrar birlik-beraberlik havasını sağladı.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Burak Elmas yerine başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ilk iş olarak yıkık Galatasaray Adası'nı kısa sürede üyelerin hizmetine sundu, Kemerburgaz projesinde somut adımlar attı ve futbolu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a bıraktı.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Timur da Torrent-Okan Buruk değişikliğinden başlayarak yıldızlar topluluğu bir takım kurdu.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, 13 transfere 30 milyon Euro (kiralama+bonservis ücreti) harcadı.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Babel ve Feghouli yerine Mertens ve Mata gibi dünya yıldızları gelirken Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan'ın biletleri kesildi.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

ORTA SAHA SİL BAŞTAN

Sabah'ın derlediği habere göre orta sahaya kaliteleri tartışılmayacak (Torreira, Midtsjö ve Oliveira) isimlerin gelmesi takımın da çehresini tamamen değiştirirken son gün Yusuf Demir ve Milot Rashica hamlesi ile hücum hattı da zenginleştirildi.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Mostafa Mohamed kiralık gönderildi.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Diagne ile de yollar ayrılırken formaları da yeni transfer edilen Seferovic ve İcardi'ye teslim edildi.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

BARIŞ ALPER'E İZİN ÇIKMADI

Transferin son günü Emre Akbaba, Emre Kılınç, Taylan, Ömer ve Oğulcan'a veda eden Galatasaray'ın yerli oyuncu sayısı azaldı.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Rusya'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz, +3 sınırı düşünülerek kadroda tutuldu.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

22 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile, gelecek vadetmesi nedeniyle de yola devam kararı verildi.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcunun ayrılan isimler sonrası da önü açıldı.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

YILDIZLAR KARMASININ BEDELİ 52 MİLYON EURO

Bu rüya kadronun toplam maliyeti ise 30 milyon Euro.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

A Takım maaş bütçesi vergilerle birlikte 52 milyon Euro'ya ulaşırken taraftarı ile yeniden barışan yönetim 40 bin kombine satışından 13 milyon Euro aldı.

Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

Sarı-kırmızılılar ayrıca naklen yayın, stat isim hakkı ve forma sponsorluğundan 18 milyon Euro'ya yakın gelir elde etti.

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