Galatasaray sil baştan! Tam 4 ayda...

ORTA SAHA SİL BAŞTAN

Sabah'ın derlediği habere göre orta sahaya kaliteleri tartışılmayacak (Torreira, Midtsjö ve Oliveira) isimlerin gelmesi takımın da çehresini tamamen değiştirirken son gün Yusuf Demir ve Milot Rashica hamlesi ile hücum hattı da zenginleştirildi.