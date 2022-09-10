Devlerin aşkı

Galatasaray'da uzun süren uğraşlar sonucunda kadroya katılan Mauro İcardi, imzasının ardından duygularını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni yıldızı, İstanbul'a gelişinde taraftar karşılamasından çok etkilendiğini söyledi. Arjantinli oyuncu, "Bu güzel karşılamayı yaptıkları için taraftarımıza çok teşekkür ederim. Ailem ve ben çok etkilendik. İnanılmaz bir karşılamaydı. Gelir gelmez böyle bir sevgi göstermeleri beni çok etkiledi. Bu yaz birçok teklif aldım. Erden Bey ile uzun süren diyaloglarımız oldu. Onun sonucunda buraya geldim. Yapabileceği her şeyi yaptı. Sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

GOLLER ASLAN İÇİN

Paris-Saint Germain'de forma giyerken G.Saray'a karşı İstanbul'da gol attığını dile getiren 29 yaşındaki golcü, "Şu anda sarı-kırmızılı formayı savunacağım. Umarım burada gollerime devam ederim ve gol sevinçlerimi G.Saray için paylaşırım" dedi. Aslan'ı tekrardan en üst seviyeye taşımak istediğini belirten İcardi sözlerini şöyle sürdürdü: "G.Saray hep yukarıları hedefleyen bir takım. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Oyuncular, çalışan herkes, tüm taraftarı tekrar bir Şampiyonlar Ligi gecesiyle tanıştırarak bunu kutlamak istiyor. Bunu başarmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım."