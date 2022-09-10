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Cimbom'dan Icardi paylaşımı: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi!

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Mauro Icardi'nin İstanbul'a geldiği ilk gün çekilen görüntülerden ve yaptığı açıklamalardan oluşan bir video paylaştı. İşte geldiği ilk gün "Kader Galatasaray'la buluşmamızı istedi" yorumunu yapan Arjantinli golcünün videoda yer alan sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 23:42
Cimbom'dan Icardi paylaşımı: Kader G.Saray'la buluşmamızı istedi!

Galatasaray, Fransız devi PSG'den transfer edilen Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin İstanbul'a geldiği ilk günkü görüntülerini ve sözlerini içeren bir video yayınladı.

İşte Icardi'nin videoda yer alan açıklamaları:

"Paris'te zor geçen bir yılın ardından Galatasaray gibi bir takım tarafından istenmek... Türkiye'de her zaman açık bir şekilde başarılı olan Avrupa'da da aynı şekilde. Bu sene beri aradılar ve bana tekrar oynama ve başarılı oynama şansı sundular. Bu benim için çok önemliydi.

Umarım bu sene şampiyonluk hedefimize ulaşır ve tekrar Avrupa'ya döneriz. Tüm şehir, tüm ülke ve taraftarlar ve takım için en en güzelinin bu olacağını düşünüyorum.

Çocuklar küçüklüklerinden beri tam bir futbol hastası. Eşimle birlikte bir kez Türkiye'ye gelmişlerdi ve burada Galatasaray forması almışlardı. Diyebilirim ki kader bizim Galatasaray'la buluşmamızı istiyormuş.

Bu bir değişim dönemi. Birçok yeni oyuncunun geldiği bir dönem. Uyum içinde iyi bir takım olmaya çalışacağız ve takımın başarısı için elimizden geleni yapacağız."

Görüntülerde Icardi'nin yanı sıra Wanda Nara'nın da sözlerine yer verildi. İşte "İstanbul'u her zaman çok severdim" diyen Wanda Nara'nın açıklamaları:

"Mauro ve ailemiz için çok mutluyum. Bu bizim için yeni bir deneyim olacak. Bu beni gerçekten mutlu ediyor.

İstanbul'u her zaman çok severdim. Birçok defa ziyaret ettim. Tatillerde annnem ve çocuklarımla. Tabii şimdi ilk defa yaşamak için geliyorum, bu biraz daha farklı olacak. Ama şehir hakkında çok şey biliyorum daha önce birçok kez geldim."

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