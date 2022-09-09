Yıldız yağmuru

Galatasaray transfer piyasasını tam anlamıyla salladı. Büyük bir değişim içine giren ve yaz döneminde Mertens, Seferovic, Kazımcan, Dubois, Abdülkerim, Midtsjö, Torreira ve Oliveira'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Çarşamba günü adeta büyük bir patlamaya imza attı. Dünyada pek de görülmemiş bir şekilde PSV'nin dünyaca ünlü golcüsü Maura İcardi başta beş futbolcuyu kadrosuna kattı. Manchester United'dan Juan Mata, Norwich City'den Milot Rashica, Aalborg'tan Mathias Ross ve Rapid Wien'den Yusuf Demir arka arkaya kalkan uçaklarla İstanbul'un yolunu tuttu.



GÖVDE GÖSTERİSİ



Taraftarların sevinçten havalara uçmasına yol açan yeni transferler dünya çapında ses getirdi. Özellikle İcardi için havaalanında yapılan ve 3 bine yakın taraftarın yer aldığı karşılama töreni tam bir gövde gösterisi gibiydi. Bu durum dünya basınında da geniş yer buldu. Arjantin basını, 29 yaşındaki futbolcuya gösterilen ilgiyi sayfalarına taşırken İcardi'nin bir 'İdol' gibi ilgi gördüğünü yazdı. Arjantin'den TYC SPORTS "Türk devi bu transferle şanlı yıllarına geri dönmek istiyor" yorumu yaptı.



İŞTE DÜNYA BASININDA ÖNE ÇIKAN YORUMLAR:



OLE (ARJANTİN): Türkiye'de Mauro Icardi'ye muazzam karşılama...

LA NACION (ARJANTİN): Yıldız golcü, 1 yıllığına Galatasaray'a kiralandı. Yaklaşık 3 bin taraftar onu karşılamak için havalimanına akın etti. Onun gelişiyle herkes çılgına döndü.

LOS ANDES (ARJANTİN):

Icardi ve Galatasaray birleşti.

RMC SPORT (FRANSA):

G.Saray'ın yeni transferini taraftarlar coşkuyla karşıladı. Türk devi Icardi'den çok umutlu...

LE PARISIEN (FRANSA):

Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi'yi İstanbul'da birçok taraftar karşıladı.

L'EQUIPE (FRANSA): Galatasaray artık daha da güçlü

TUTTO SPORT (İTALYA):

Mauro Icardi Türkiye'de 'Kral' gibi karşılandı.

SPORT ITALIA (İTALYA):

Galatasaray enteresan işler deniyor.

LA GAZETTA DELLO SPORT

(İTALYA): Türkiye'nin en büyüğü kadrosuna yıldızlar katarak seneye şampiyonlar ligine hazırlık yapıyor.

DAILY MIRROR (İNGİLTERE):

Aslan yıldız transferleriyle rakiplerine gözdağı verdi.

NATION WORLD NEWS

(İNGİLTERE): Mauro Icardi ve Wanda Nara'yı İstanbul'da 3 bine yakın taraftar karşıladı.

MARCA (İSPANYA): Avrupa yok Galatasaray var.

FOLHA DE PAULO (BREZİLYA): Jorge Jesus en iyi Galatasaray'a denk geldi.