Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, Mauro Icardi'ye imza attırarak gövde gösterisi yaptı.
Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, Mauro Icardi'ye imza attırarak gövde gösterisi yaptı.
PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Arjantinli yıldız, sadece ülkede değil dünya basınında da oldukça konuşuldu.
Galatasaray'ın yeni yıldızı, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. 29 yaşındaki golcü, Süper Lig'deki o listede ilk sırada yer aldı.
İşte Süper Lig'de en değerli yıldızlar...
19- Ferdi Kadıoğlu 10.5 milyon euro
18- Abdülkadir Ömür 10.5 milyon euro
17- Leo Dubois 10 milyon euro
1- Mauro Icardi 22 milyon euro