Haberler Galatasaray Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin transferi büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli yıldızı havalimanında coşkuyla karşıladı. Sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, piyasa değeriyle dikkat çekti. Mauro Icardi, tüm futbolcuların önünde zirvede yer aldı. İşte en değerli yıldızların sıralaması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 09:54
Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, Mauro Icardi'ye imza attırarak gövde gösterisi yaptı.

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

PSG'den sezon sonuna kadar kiralanan Arjantinli yıldız, sadece ülkede değil dünya basınında da oldukça konuşuldu.

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

Galatasaray'ın yeni yıldızı, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. 29 yaşındaki golcü, Süper Lig'deki o listede ilk sırada yer aldı.

İşte Süper Lig'de en değerli yıldızlar...

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

22- Ersin Destanoğlu 10 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

21- Batshuayi 10 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

20- Trezeguet 10 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

19- Ferdi Kadıoğlu 10.5 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

18- Abdülkadir Ömür 10.5 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

17- Leo Dubois 10 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

16- Joao Pedro 12 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

15- Sergio Oliveira 12 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

14- Maxi Gomez 12 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

13- Attila Szalai 12 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

12- Victor Nelsson 12 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

11- Wout Weghorst 14 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

10- Diego Rossi 14.5 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

9- Bertrand Traore 16 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

8- Altay Bayındır 16 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

7- Dele Alli 16 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

6- Kerem Aktürkoğlu 16.5 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

5- Yusuf Yazıcı 17 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

4- Uğurcan Çakır 18 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

3- Nathan Redmond 18 milyon euro

Mauro Icardi hepsini solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları

2- Lucas Torreira 20 milyon euro

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