Haberler Galatasaray James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a transferi direkten dönen James Rodriguez'in Al Rayyan'daki geleceği merak ediliyor. Takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği ancak Türkiye'deki transfer döneminin sona ermesiyle birlikte elinde 2 seçeneğin kaldığı ifade edildi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 13:21 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 14:58
BURAK ŞENTÜRK
James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Al Rayyan'dan ayrılmak isteyen James Rodriguez'in transferde son durumu merak konusu oldu.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Transfer döneminin sonlarında Galatasaray'ın gündemine gelen Kolombiyalı oyuncu ile ilgili resmi bir gelişme yaşanmadı.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Sarı-kırmızılılar, o bölgeyi İspanyol yıldız Juan Mata ile güçlendirdi.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasının ardından James Rodriguez'in Avrupa'ya dönme şansı biraz daha azaldı.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

2 SEÇENEĞİ KALDI!
İspanyol basınında yer alan haberde; Avrupa'ya dönme konusunda istekli olan yıldız oyuncu için transfer dönemi devam eden 2 ülke kaldı.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Avrupa'da transfer dönemi henüz kapanmayan ülkeler Yunanistan ve Portekiz.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Yunanistan'da yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Portekiz'de ise transferin bitiş tarihi 22 Eylül olarak belirlendi.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

James Rodriguez, eğer Avrupa'ya dönmeyi kesin olarak kafasına koyduysa resmi olarak bu 2 ülkeden birini seçmek zorunda.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Al Rayyan taraftarlarıyla da arası iyi olmayan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesi sürpriz olarak görülmüyor.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

On numara mevkisinde forma giyen James Rodriguez, her iki kanatta da forma giyebiliyor.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formasını giydi.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Kolombiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 86 maçta görev aldı ve 24 gol kaydetti.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Kariyerinde 429 karşılaşmada forma giyen James, 115 gol ve 141 asistlik performans sergiledi.

James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

James Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

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