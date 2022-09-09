James Rodriguez'in yeni adresi neresi olacak? Transferde 2 seçenek

Al Rayyan'dan ayrılmak isteyen James Rodriguez'in transferde son durumu merak konusu oldu.
Al Rayyan'dan ayrılmak isteyen James Rodriguez'in transferde son durumu merak konusu oldu.
Transfer döneminin sonlarında Galatasaray'ın gündemine gelen Kolombiyalı oyuncu ile ilgili resmi bir gelişme yaşanmadı.
Türkiye'de transfer döneminin kapanmasının ardından James Rodriguez'in Avrupa'ya dönme şansı biraz daha azaldı.
2 SEÇENEĞİ KALDI!
İspanyol basınında yer alan haberde; Avrupa'ya dönme konusunda istekli olan yıldız oyuncu için transfer dönemi devam eden 2 ülke kaldı.
Avrupa'da transfer dönemi henüz kapanmayan ülkeler Yunanistan ve Portekiz.
Yunanistan'da yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
Portekiz'de ise transferin bitiş tarihi 22 Eylül olarak belirlendi.
James Rodriguez, eğer Avrupa'ya dönmeyi kesin olarak kafasına koyduysa resmi olarak bu 2 ülkeden birini seçmek zorunda.
Al Rayyan taraftarlarıyla da arası iyi olmayan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesi sürpriz olarak görülmüyor.
On numara mevkisinde forma giyen James Rodriguez, her iki kanatta da forma giyebiliyor.
31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formasını giydi.
Kolombiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 86 maçta görev aldı ve 24 gol kaydetti.
Kariyerinde 429 karşılaşmada forma giyen James, 115 gol ve 141 asistlik performans sergiledi.
James Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.