Haberler Galatasaray İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılılar transfer döneminde adeta yıldız isimleri Türkiye'ye getirdi. Transfer komitesinin başında yer alan Erden Timur yaptığı transferlerle yaz transfer dönemine damga vurdu. İspanyol basını Mauro Icardi, Juan Mata ve Mertens transferi hakkında flaş sözler söyledi. İşte haberin detayı... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 10:21
İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

İspanyol basını Galatasaray'ın yaz transfer sezonundaki isimlere flaş bir yorum yaptı.

İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

Mauro Icardi, Mertens ve Jaun Mata isimlerini kadrosuna katan sarı kırmızılılara İspanyol basını 'Bomba' transferler ifadesi kullandı.

İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

Ayrıca haberde Fernando Muslera ve Bafétimbi Gomis gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın şu anda yaklaşık 160 milyon dolarlık bir değere sahip . açıklamalarına yer verdi.

DİĞER
Çarkıfelek ile gönüllere taht kuran Tarık Tarcan her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etmişti... Son paylaşımı dikkat çekti
Eşini taciz ettiğini iddia eden kişiye minibüsle çarpıp metrelerce sürükledi
F.Bahçe'de o defter kapanmadı! Transfer ocak ayına kaldı
G.Saray transferlere ne kadar ödedi? O gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi
G.Saray transferlere ne kadar ödedi? O gerçek ortaya çıktı
DUL VE YETİM ZAMLI AYLIKLARI NE KADAR?
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022 - TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? | TOKİ sosyal konut projesi gerekli belgeler nelerdir?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi Ne yapsa olmadı! G.Saray için 'hastalık' bahanesi 11:05
Eurobasket'te son 16 eşleşmeleri belli oldu Eurobasket'te son 16 eşleşmeleri belli oldu 11:01
Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 10:45
Perde arkası ortaya çıktı! F.Bahçe ve Beşiktaş... Perde arkası ortaya çıktı! F.Bahçe ve Beşiktaş... 10:38
Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Girona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 10:35
G.Saray'ın transferlerine flaş sözler! G.Saray'ın transferlerine flaş sözler! 10:18
Daha Eski
G.Saray transferlere ne kadar ödedi? O gerçek ortaya çıktı G.Saray transferlere ne kadar ödedi? O gerçek ortaya çıktı 10:05
Mert Hakan çılgına döndü! Tepkiler... Mert Hakan çılgına döndü! Tepkiler... 10:02
Hepsini solladı! İşte en değerli yıldızlar Hepsini solladı! İşte en değerli yıldızlar 09:54
TBF'den Karadağ'a 'tatlı' mesaj TBF'den Karadağ'a 'tatlı' mesaj 09:34
Jesus'tan olay tepki! "İstersen 1 saat yat" Jesus'tan olay tepki! "İstersen 1 saat yat" 09:13
Emre Belözoğlu tarihe geçti! Emre Belözoğlu tarihe geçti! 09:08