Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür!

Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrıldı. Birçok transferle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda ayrılık operasyonu da ses getirdi. Takıma veda eden isimler arasına Emre Akbaba da girdi.

29 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. Galatasaray Kulübü, Akdeniz ekibine imza atan Emre Akbaba'ya teşekkür mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım...