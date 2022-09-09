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Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba, Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, 29 yaşındaki futbolcuya teşekkür mesajı paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:47
Galatasaray'dan Emre Akbaba'ya teşekkür!

Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrıldı. Birçok transferle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda ayrılık operasyonu da ses getirdi. Takıma veda eden isimler arasına Emre Akbaba da girdi.

29 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı. Galatasaray Kulübü, Akdeniz ekibine imza atan Emre Akbaba'ya teşekkür mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım...

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