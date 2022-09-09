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Galatasaray'da büyük değişim! İşte gelen giden tüm isimler

Son dakika spor haberi: Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi. Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, Sportif A.Ş başkan vekilliğine Erden Timur'u getirdi. Takımı teknik direktör Okan Buruk'a emanet eden yönetim, kadrosunu 13 futbolcuyla güçlendirdi. 15'i kiralık olmak üzere 34 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 15:50
Galatasaray'da büyük değişim! İşte gelen giden tüm isimler

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, yeni sezona yönetimi, teknik ekibi ve kadrosu değişerek girdi.

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından iş insanı Erden Timur, Sportif AŞ'de başkan vekilliğine getirildi. Teknik direktörlük koltuğunun kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk'a emanet edildiği takımda ciddi bir değişim operasyonuna imza atıldı.

Geçen sezon başında "gençleştirme" adına yapılan ancak istenen performans alınamayan oyuncularla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu oyuncuların yerine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen, tecrübeli futbolcuları kadrosuna kattı.

"Cimbom" yaz transfer döneminde kadrosuna 13 futbolcuyu dahil ederken 15'i kiralık olmak üzere 34 oyuncuyla yollarını ayırdı.

YAKLAŞIK 29 MİLYON EURO HARCADI
Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için yaklaşık 29 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira ile Yusuf Demir'e 6'şar milyon avro bonservis ücreti vererek Türkiye'de bu sezon yapılan en pahalı 3 transferin 2'sine imza atmış oldu.

Galatasaray, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından bedelsiz kiraladığı dünyaca ünlü Arjantinli santrfor Mauro Icardi'ye yıllık 750 bin avro vererek önemli bir transferi çok uygun bir bedelle tamamladı.

"Cimbom"un bu sezon yaptığı transferler ve anlaşma detayları şöyle:

Oyuncu Uyruk Yaşı Son takımı Sözleşme süresi Bonservis/Kira/İmza ücreti Bu sezon ücreti
Dries Mertens Belçika 35 Napoli 1+1 1.100.000 2.900.000
Lucas Torreira Uruguay 26 Arsenal 4 6.000.000 2.750.000
Sergio Oliveira Portekiz 30 Porto 4 3.000.000 2.750.000
Haris Seferovic İsviçre 30 Benfica 1 (Kiralık) 1.000.000 2.300.000
Fredrik Midtsjö Norveç 29 AZ Alkmaar 3 3.500.000 975.000
Leo Dubois Fransa 28 Olimpik Lyon 3 2.500.000 1.800.000
Mauro Icardi Arjantin 29 PSG 1 (Kiralık) 0 750.000
Abdülkerim Bardakcı Türkiye 28 Konyaspor 3+1 2.800.000 17.000.000 TL
Kazımcan Karataş Türkiye 19 Altay 5 20.000.000 TL 400.000 TL
Yusuf Demir Türkiye 19 Rapid Wien 4 6.000.000 650.000
Juan Mata İspanya 34 Manchester United 1+1 0 1.900.000
Mathias Ross Danimarka 21 Aalborg 4 1.750.000 400.000
Milot Rashica Kosova 26 Norwich City 1 (Kiralık) 0 1.500.000

GİDENLERDEN 13 MİLYON EURO GELİR
Galatasaray, bu sezon takımdan ayrılan futbolculardan 13 milyon avro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu İspanya'nın Sevilla takımına 12 milyon avro bonservis bedeliyle gönderdi. Galatasaray, takımdan ayrılan Emre Akbaba için 500 bin, Valentine Ozornwafor için 100 bin avro kazandı.

"Cimbom" kiralık giden Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed için 250 bin, Rumen orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan için 150 bin avro para aldı.

Galatasaray, sözleşme uzatmadığı, kiralık gönderdiği veya sözleşmesini feshettiği oyuncuların garanti ücretlerinden de ciddi bir miktarda tasarruf sağladı.

GİDENLER
Galatasaray'ın bu sezon satış, kiralama, sözleşme feshi, kariyer ve sözleşme sonu gibi farklı nedenlerle yollarını ayırdığı oyuncular şöyle:

Yolları ayrılanlar: Marcao (Sevilla), Emre Akbaba, Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Aytaç Kara (Kasımpaşa), Ryan Babel, Jesse Sekidika, Ömer Bayram (Eyüpspor), Bartuğ Elmaz (Olimpik Marsilya), Erkan Süer (İskenderunspor), Valentine Ozornwafor (Charleroi), Semih Kaya (Kariyer sonu), Arda Turan, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk (Sözleşmesi bitti), Omar Elabdellaoui (Serbest)

Kiralık gidenler: Mustafa Muhammed (Nantes), Emre Kılınç, Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü), Alpaslan Öztürk (Eyüpspor), Alexandru Cicaldau (Kalba Union), Olimpiu Morutan (Pisa), Berk Balaban (İskenderunspor), Işık Kaan Arslan, Eren Aydın, Atalay Babacan (Sarıyer), Batuhan Şen (Fatih Karagümrük), Abdussamet Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Süleyman Luş (Tuzlaspor), Chiristian Luyindama (Antalyaspor), Oğulcan Çağlayan (Giresunspor).

Kiralıktan dönenler: Inaki Pena (Barcelona), Halil Dervişoğlu (Brentford), Eric Pulgar (Fiorentina).

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