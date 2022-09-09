Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray'da yeni transferlerin de katılımıyla Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, antrenman sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunuyor.

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OKAN BURUK'UN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞUNLAR:

Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ülkemizin gururu Galatasaray. Avrupa'da ve ülkemizde en başarılı takım. Tek hedef şampiyonluk. Yaşayacaklarımızı hayal edince, burada olmaktan çok mutluyum.

"4 GÜNDÜR TESİSLERDEYİM"

Heyecanını, isteğini ve ruhunu ortaya koyan bir takım ortaya çıktı. Kulüpteki herkes çok yoğun çalıştı. Ben 4 gündür tesislerden çıkmadım ancak yoğun çalışmalarımız istediğimiz gibi gitti. Güzel bir sinerji yakaladık.

"BU KADAR AYRILIK BEKLEMİYORDUM"

Bu kadar ayrılık yaşanmasını ben de beklemiyordum. Mostafa Mohamed tekrar değerini bulsun istedik. Aynı şekilde Morutan, Cicaldau... 27 Haziran'da ilk antrenmana başladığımız günden bu yana günler inanılmaz hızlı geçti. Kadro yenilenmesi, transfer çalışmaları... Geçen senenin etkilerini üzerimizden atmak istedik. Bu dönem içerisinde çok yoğun çalıştık.

"ERDEN TİMUR İNANILMAZDI"

Başkanımız ve yönetim kurulumuz da müthiş tempolu çalıştılar, herkesin görev dağılımları vardı. Başkanımız ve özellikle Erden Timur inanılmaz çalıştı. Hoca olarak çok mutluyum. Yaşayacaklarımızı da düşününce çok mutlu ve motiveyim.

"GİTMEK İSTEDİLER"

Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı bizde süre alıyorlardı ama transferlerden sonra sürelerinin azalacağını düşündüler ve daha çok süre alabilecekleri bir yere gitmek istediler.

"HİÇ HAZIR DEĞİL"

Icardi ve Mata'ya ilk sorum 'hazır mısınız?' oldu. Mata şu an için hiç hazır değil, zamana ihtiyacı var. Icardi de tam olarak hazır değil. Antrenman sonunda onlara 'iyi tatil yaptınız' şeklinde takıldım.

"TARAFTARLARDAN SABIR DİLİYORUM"

Transfer ettiğimiz oyuncuların hepsinden katkı alacağımıza inanıyorum. Futbolcularımız için biraz sabır gösterilmeli. Her oyuncu hata yapabilir, iç saha maçlarında bilhassa taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum.

"YENİ TRANSFERLERDEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

Yusuf Demir gibi çok önemli ismi kadromuza kattık. Hücum oyuncularımız bize çok büyük kolaylık sağlayacak. Stoper konusunda da niyetimiz vardı. Orda da Mathias Ross'u tercih ettik. Kısa vadede çok şey bekliyoruz bu isimlerden. Oyunculara da sabır göstermek gerekiyor.

"2000'Lİ YILLARIN G.SARAY'I..."

Çok kısa oyuncular transfer ettik. Kalite olarak 2000'li yılları hatırlatan transferler yaptık. Boy ortalaması, oyun tarzı olsun... Oyun olarak da Gaziantep maçında iyiydik.

"YUSUF'UN NEDEN YABANCI SAYILDIĞINI ANLAYAMIYORUM"

Bizim için en büyük zorluk 3 Türk kuralı. Yusuf geldi ancak yabancı statüsünde. Bir yandan bakınca her şeyi Türk olan bir oyuncu ama burada neden yabancı olarak oynuyor bunu anlamak zor. Bence bunun da değişmesi gerekiyor. Kural sebebiyle birçok şeyi denemek zorunda kalacağız. Hepsinde baştan hesaplamak gerekiyor. Orada da bazen hiç beklemediğin oyuncuyu bile sahaya koyamayabiliyorsun.

Bu sene yeni bir federasyon, yeni bir oluşum var. Hakemleri hepimiz eleştiriyoruz, herkesin gördüğünü onların da görmesini istiyoruz. Hakemlerin zaman geçirme olayının da üstüne gitmeleri gerekiyor. Maç yavaşladıkça hem oyuncuların hem de maçın güzelliği gidiyor. Son maçlardaki hakem hatalarının bir daha olmasını istemiyoruz. Hiç kimse için olmasın. Hakemler elbette hata yapacaktır ama bunu en az sayıda tutmak gerekiyor. Hata yapılacaksa her takıma yapılmalı. Sadece 1-2 takıma yapılınca olmuyor.