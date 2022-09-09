Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer döneminde flaş hamleler yaptı.
Dursun Özbek ve yönetimi, transferde üst üste bombaları patlattı.
İyi bir transfer dönemi geçiren Cimbom, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna kattı.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer döneminde flaş hamleler yaptı.
Dursun Özbek ve yönetimi, transferde üst üste bombaları patlattı.
İyi bir transfer dönemi geçiren Cimbom, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılılar, transfer döneminde kaliteli bir sol beki de takıma kazandırma hedefindeydi.
O bölgede oynayan Patrick van Aanholt'un yerine oyuncu bakılmıştı.
Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde İtalya Ligi takımlarından Matias Vina ile ilgilendiği öğrenildi.
Aslan'ın, bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu ancak son anda imzaların atılamadğı kaydedildi.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, Matias Vina'nın Galatasaray'a transferi kulüplerin bürokratik sorunları çözememesinden dolayı gerçekleşmedi.
Aynı zamanda transferin zamanlama sebebiyle de iptal olduğu belirtildi.
Bunun yanı sıra Roma'nın, Uruguaylı sol beke transfer için izin verdiği ifade edildi.
Mourinho'nun da transfer için kolaylık sağlanması raporu verdiği aktarıldı.
İki kulübün ocak ayında yeniden görüşmelerde bulunacağı haberde yer aldı.
24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Roma'da 37 maça çıktı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan futbolcu, 37 karşılaşmada 2 asist yaptı.
Vina'nın, Roma ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
1.80 boyundaki sol bek, ülke milli takımında da 24 maçta görev aldı.
Vina kariyerinde, Palmeiras ve Nacional formaları giymiş, 2021 yılında 13 milyon Euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu.