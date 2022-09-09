Haberler Galatasaray Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray iddialı bir takım kurarak taraftarlarını mutlu etti. Sarı kırmızılılar dünya ünlu futbolculara imza attırırken sol bek transferini yetiştiremedi. Sol bek rotasyonuna bir transfer düşünen Galatasaray Roma'da forma giyen Matias Vina ile anlaşırken transfer gerçekleşmedi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 12:50
Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer döneminde flaş hamleler yaptı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Dursun Özbek ve yönetimi, transferde üst üste bombaları patlattı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

İyi bir transfer dönemi geçiren Cimbom, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna kattı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Sarı kırmızılılar, transfer döneminde kaliteli bir sol beki de takıma kazandırma hedefindeydi.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

O bölgede oynayan Patrick van Aanholt'un yerine oyuncu bakılmıştı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde İtalya Ligi takımlarından Matias Vina ile ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Aslan'ın, bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu ancak son anda imzaların atılamadğı kaydedildi.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından derlediği habere göre, Matias Vina'nın Galatasaray'a transferi kulüplerin bürokratik sorunları çözememesinden dolayı gerçekleşmedi.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Aynı zamanda transferin zamanlama sebebiyle de iptal olduğu belirtildi.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Bunun yanı sıra Roma'nın, Uruguaylı sol beke transfer için izin verdiği ifade edildi.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Mourinho'nun da transfer için kolaylık sağlanması raporu verdiği aktarıldı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

İki kulübün ocak ayında yeniden görüşmelerde bulunacağı haberde yer aldı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Roma'da 37 maça çıktı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan futbolcu, 37 karşılaşmada 2 asist yaptı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Vina'nın, Roma ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

1.80 boyundaki sol bek, ülke milli takımında da 24 maçta görev aldı.

Galatasaray Matias Vina'nın transferini yetiştiremedi! İşte sebebi...

Vina kariyerinde, Palmeiras ve Nacional formaları giymiş, 2021 yılında 13 milyon Euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu.

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