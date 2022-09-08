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Yusuf Demir sürprizi

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncuyu transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibini yaptığı sıkı pazarlık sonucunda 6 milyon euro'ya ikna etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Yusuf Demir sürprizi

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. 19 yaşındaki oyuncuyu transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibini yaptığı sıkı pazarlık sonucunda 6 milyon euro'ya ikna etti. Galatasaray, sağ kanatta forma giyen oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yusuf, 2021'de Barcelona'ya kiralandı. Bilbao karşısında oyuna dahil olarak Messi'den sonra Barça formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu oldu.

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